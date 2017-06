Workshop skal sætte fokus på lokalt liv i Nyboder-kvarteret

KVARTERLØFT. Indre By Lokaludvalg inviterer beboere i og omkring Nyboder til debat og workshop lørdag 11. juni kl. 12-15 i Bygningskulturens Hus.

Af Jesper Marthin

jma@minby.dk

WORKSHOP: Hvilke ønsker er der til udvikling og forskønnelse af Nyboder-kvarteret? Hvordan forbedrer man mulighederne for socialt ophold og samvær i kvarterets byrum? Og hvordan bevarer Nyboder sin unikke stemning?

Det er nogle af de spørgsmål, som Indre By Lokaludvalg ønsker at belyse på workshoppen lørdag 11. juni kl. 12-15 i Bygningskulturens Hus i Borgergade 111.

»Nyboder er et helt specielt kvarter i Indre By. Det har en stolt historie og en masse forskellige engagerede borgere. Vi ønsker med denne workshop at give beboerne mulighed for at diskutere, hvordan et godt kvarter kan blive endnu bedre,« siger Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg.

Input fra beboere

Til workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for en række korte, inspirerende oplæg af lokale beboere og repræsentanter for Nyboder Skole og Sankt Pauls Kirke om blandt andet socialt liv og aktiviteter i kvarteret, muligheder for Sankt Pauls Plads, udviklingen af arealerne omkring Nyboder Skole og den perfekte hundeplads.

Styrke lokalt fællesskab

Bent Lohmann fortæller, at det er de lokale beboere, som kommer til at sætte dagsordenen for mødet, selvom det er lokaludvalget, der er vært for arrangementet.

»Lokaludvalget ønsker udelukkende at facilitere en offentlig debat, som kan styrke det lokale fællesskab. Men hvis man lokalt kan blive enige om nogle initiativer, så bakker lokaludvalget selvfølgelig gerne op for, at de kan blive realiseret,« siger Bent Lohmann.

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet, som er gratis. Lokaludvalget giver en bid frokost, så af hensyn til forplejningen skal man tilmelde sig senest onsdag 8. juni kl. 12 på mail indrebylokaludvalg@okf.kk.dk eller telefon 60 27 80 58.