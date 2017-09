Verdens bedste standup-padlere

SURFING. Verdensmesterskaberne i Stand Up Paddling (SUP) skydes i gang ved Operaen på fredag 1. september med unik SUP-event for alle.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

HOLMEN: VM i Stand Up Paddling finder sted i København og Vorupør fra 1.-10. september med 11 danske deltagere. Samtidig forventes det, at der i alt kommer op mod 300 deltagere fra over 40 lande. Det er første gang et VM i Stand Up Paddling afholdes i Europa.

På fredag 1. september klokken 9.30-13.00 går VM i gang med en unik mulighed for alle danskere med kærlighed til vand: Til eventen Copenhagen SUP Crossing er det muligt at SUP’e rundt på VM-banen foran Operaen og Amalienborg på forskellige distancer – noget, der ikke er muligt til hverdag af sikkerhedsmæssige årsager.

Tredobbelt verdensmester

En af de danske VM-deltagere er 24-årige Casper Steinfath. Han er tredobbelt verdensmester i Stand Up Paddling og en af favoritterne på sprinten, der afvikles i København foran Operaen søndag den 3. september.

Den 24-årige SUP-atlet stiller også op til den store SUP-event fredag formiddag, og han glæder sig over de muligheder for SUP, som et VM i Danmark giver.

»Copenhagen SUP Crossing er en helt unik mulighed i midten af en ikonisk storby. Det er første gang, at man som SUP’er har mulighed for at være med til et warm-up event, hvor man padler på selve VM-banen, og det er kun den ene dag muligheden er der ud for Operaen og Amalienborg, der ellers er lukket for den slags færd på vandet af sikkerhedsmæssige årsager.

Det er en fed mulighed for os for at få sat fokus på vores sport, og jeg glæder mig selv til at være en del af den største SUP-begivenhed nogensinde i Danmark. Det er for alle uanset niveau, og jeg håber, det kan blive en årlig event i København. Jeg ser frem til at komme ud og padle med folk på VM-ruten,« fortæller Casper Steinfath.

Begejstret eventchef

»VM i SUP er en sportevent, hvor kreativitet og synergi mellem by og land bliver udnyttet til fælles bedste. Med dette samarbejde rykker surfing ind og bliver en urban event, og er samtidig tro mod sin natur med masser af bølger og vind oppe i Vorupør.

I København skydes VM i gang med den spektakulære breddeevent Copenhagen SUP Crossing inde i havnen, hvor alle kan deltage, og fortsætter så med de publikumsvenlige og seværdige fladvandsaktiviteter lørdag og søndag foran Operaen og Amalienborg.

VM i SUP er innovativ brobygning på tværs af Danmark, hvilket allerede er noteret af de internationale sportsmedier,« siger Lars Vallentin Christensen, eventchef i Wonderful Copenhagen.

Masser af aktiviteter

Mens surferne boltrer sig i Københavns Havn ved Operaen kan de mere madglade københavnere besøge Smag Thy-teltet i Nyhavn og opleve de lækre fødevarer fra Thy og Mors.

De fiskeglade københavnere kan lørdag deltage i en vaskeægte fiskeauktion, som den foregår på Hanstholm Fiskeauktion hver morgen.

Det er Jes Holm fra fiskeauktionen i Hanstholm, der er den rutinerede auktionarius. Her kan du med en utilsigtet håndbevægelse pludselig stå med 10 kilo torsk. Fiskeauktionen sker lørdag 2. september klokken 13.00.

Smag Thy-teltet ligger ved den nye bro til Papirøen for enden af Havnegade.

Man kan ligeledes prøve yoga på et SUP-board, spille SUP-polo eller slet og ret bare at stå på et SUP-board.