Vær utryg ved lommetyve

Undersøgelse. Utrygheden er uændret i Indre By, mens Købehavn som hele oplever en stigning.

Utryg: For første gang siden 2009 er utrygheden i København som helhed steget.

»Det er en udvikling, jeg er ked af. Også selv om utrygheden stadig er lavere, end den var i 2009, hvor vi startede vores tryghedsmålinger i København,« siger overborgmester Frank Jensen (S) i forordet til undersøgelsen, hvor han blandt andet henviser til skyderier i rocker- og bandemiljøet som årsager til stigningen.

I Indre By er trygheden stort set uændret gennem de seneste otte år. Den nyeste udgave af den københavnske tryghedsundersøgelse viser godt nok en stigning i utrygheden fra to til fire procent gennem det seneste år, men et fald fra seks procent i 2009. Alt i alt forskelle der lige så godt kan skyldes statistisk usikkerhed, som reelle forskelle, eller ’ikke signifikante forskelle’, som undersøgelsen kalder dem.

Det samme er tilfældet for utrygheden om natten i Indre By, hvor tallet for i år er 14 procent mod 16 procent i 2009 og 13 procent sidste år. Generelt er utrygheden i Indre By lavere end i København som et hele.

Flere lommetyverier

Københavnerne er mest bekymret for cykeltyverier og støjgener, men i virkeligheden burde lommetyverier stå øverst på listen.

Lommetyverier trumfer langt de andre kriminalitetsforme og godt fem procent af københavnerne har været offer for en langfingret gerningsmand/kvinde i 2016.

Det har kommunen nu også taget konsekvensen af, og sat en kampagne mod lommetyverier i værk. Det skete i torsdags i samarbejde med Københavns Politi og en række af byens store aktører som transportselskaber og madmarkeder.

»København har plads til alle, men ikke trick- og lommetyve. Vi arbejder sammen med politiet om at forebygge kriminalitet, så vi konstant styrker trygheden i byen. Vi ved, at lommetyveri ofte sker, hvis du er distraheret, Så vær opmærksom derude,« sagde Frank Jensen (S), da kampagnen blev præsenteret på Hovedbanegården, hvor overborgmesteren, ledende politiinspektør Allan Nyring sammen med DSB delte gode råd ud til københavnere og turister.

Det er især unge københavnere mellem 18-30 år og turister, der bliver bestjålet. Tyverierne finder for det meste sted, når unge og turister er optaget af noget andet, eller hvis tyven distraherer med for eksempel at spørge om vej.

Kampagnen ’Pickpockets love distractions’ sætter fokus på de steder, hvor lommetyveri oftest sker, områderne omkring Hovedbanegården, Nørreport, Vesterport og Kongens Nytorv.