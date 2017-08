Turister vil se det lokale København

TURISME. Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune har med nye tiltag gjort det lettere for turisterne at finde vej til lokale hemmeligheder og lækre byrum. Visit Denmark forventer endnu flere gæster i år end sidste år.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

SÆSONvare: De er der alle vegne. Slingrende på lejede cykler, med bykort for at finde rundt, på caféer hvor de går i chok over kaffepriserne, på Papirøen, hvor de falder i svime over udsigten og på kanalrundfarten, hvor de siger næh og ih og åh.

Vi taler om turisterne, der hvert år, særligt om sommeren, myldrer til København, og ifølge guiderne i Turistinformationen på Vesterbrogade er det særligt de lokale kvarterer og unikke københavnerting som Papirøen eller Cykelslangen, som turisterne efterspørger.

I år har solen holdt rigeligt med afspadsering, og det har især Tivoli kunnet mærke.

De nøjagtige besøgstal bliver først offentliggjort senere på måneden, men pressechef i Tivoli, Torben Plank, lægger ikke skjul på, at han har styr på antal solskinstimer eller mangel på samme i år.

»Når det regner, er der lidt bedre plads i Haven. Heldigvis er der rigtig mange turister i København, og det er vi meget glade for. Samtidig oplever vi, at når børnefamilierne har besluttet og lovet børnene en Tivoli-tur, så klæder de sig på efter vejret og tager det med et smil. Det samme gælder turisterne – for mange af dem står Tivoli på to-do-listen, når de er i København, fordi vi over tid er blevet selve årsagen til at tage til København,« siger Torben Plank.

Opleve lokale steder

Nogle af de seneste tiltag, både fra Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen, har været kampagnen ’The end of Tourism’. Her har Wonderful Copenhagen sat fokus på det stigende ønske fra turister om at leve midlertidigt som lokale det autentiske København. Den tankegang går igen i Københavns Kommunes indsatser og i tilbuddene fra Copenhagen Visitor Service med blandt andet den digtale Visitor Guide, hvor lokale københavnere giver tips til gode steder, og hvor turister via en visitorapp kan se tips til attraktioner, spisesteder, fede byrum og lokale kvarterer, hvor københavnere selv kommer.

Og det er blandt andre Absalon Hotel i Helgolandsgade glade for:

»Wonderful Copenhagen har gjort meget for, at turisterne kan opleve det autentiske København, og de efterspørger meget lokale steder. Meget af vores personale bor selv på Vesterbro og giver tips til små vinbarer og gallerier, » fortæller Karen Nedergaard, der er direktør ved Absalon Hotel og Andersen Boutique Hotel, begge i Helgolandsgade.

Hun fortæller, at de udenlandske gæster – flest amerikanere og briter – er glade for København og Vesterbro, men…

Pis og narkomaner

»Det første de oplever, når de ankommer med tog fra lufthavnen til Hovedbanegården, er en elevator, der virker hver anden dag, og som er overpisset. Så kommer de ud på Reventlowgade, hvor der er narkomaner og folk fra Mændenes Hjem. Det næste, de møder, er sexbutikker. Det er vi lidt kede af, at det er det indtryk af København, som turisterne får. Måske har de aldrig været her før. Vi råder altid vores gæster til at undgå den nederste del af Istedgade og aldrig gå forbi Mændenes Hjem,« siger Karen Nedergaard.

Som noget nyt er persolanet på hotellet begyndt at spise morgenmad med gæsterne.

»De vil gerne høre om vores velfærdssystem, hvordan vi kan arbejde kun 37 timer om ugen, om uddannelsessystemet og børnepasning,« fortæller Karen Nedergaard, der tilføjer at de fleste af gæsterne ikke strømmer til for at se Den Lille Havfrue men netop opleve Kødbyen med natteliv og gallerier.

En af de gæster, der netop har boet på Absalon Hotel, er er Ines Duquesne på 21 år. Hun kommer fra Lyon i Frankrig og er for første gang i København sammen med sin mor.

»Jeg kan godt lide København, især Nyhavn med de mange farvede huse og bådene. Det er en dejlig by,« siger Ines Duquesne.«

Og vi skal glæde os over turisterne, mener kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Hjælpe turisterne

»Det kan være lidt irriterende at møde turister, der ikke kan cykle ordentligt, eller som går på cykelstien, men i stedet for at lade os irritere over det, bør vi møde vores gæster med åbenhed og hjælpsomhed. Det er et fælles projekt, og vi skal ikke glemme, at turister skæpper godt i kommunekassen. Hvis man hjælpe dem med at finde vej eller give et tip, får de også et godt indtryk af København,« siger Carl Christian Ebbesen, der er stolt over de nye turisttiltag.

»Turisme et vigtigt erhverv, der beskæftiger rigtig mange i forskellige fag. Der er god grund til , at vi hele tiden skal være foran og udvikle indsatserne. I alle nye tilbud er jeg først og fremmest obs på gæsternes gode oplevelse, og på at de får det bedst mulige ud af deres besøg i København. Vi vil gerne vise nye sider af København og hjælpe gæsten til at få del i uventede og lokale oplevelser, som man ikke lige kunne planlægge hjemmefra,«siger Carl Christian Ebbesen.

Og hvis der skulle være en enkelt læser, der glæder sig til at få byen for sig selv igen, så lad os slutte med CV Jørgensens vise ord:»Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted.«