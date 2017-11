Tivolihjørne giver nyt rum til byen

MADHUS. Fredag 17. november åbner Tivoli Foodhall. og de 850 kvadratmeter giver ikke blot københavnere og Tivoli-gæster noget at friste smagsløgene med. København får med også et helt nyt byrum på det mest trafikerede hjørne

Af Anja Berth

abe@minby.dk

BERNSTORFFSGADE: Boremaskinerne er kommet på overarbejde, og overalt ligger store kabler og ledninger og flyder, mens massevis af håndværkere vader rundt i sikkerhedssko og veste og skruer, saver, borer og hamrer.

For ti år siden fik Tivoli ideen til et Tivolihjørne, og 17. november bliver det 6.000 kvadratmeter store Tivoli Hjørne indviet.

City Avisen fik et smugkig inde bag de bølgende facader ud mod Vesterbrogade og Bernstorffsgade, men de sidste detaljer bliver først afsløret i dag, onsdag 8. november på et pressemøde.

Masser af udeservering

Fortovet ud mod Bernstorffs-gade er syv meter bredt, og meningen er, at der skal være udeservering samt cykelstativer. Det er Tivoli, der ejer fortovet, så der kræves ingen tilladelser fra kommunen.

Tværtimod får København endnu et byrum lige midt i heksekedlen, hvor københavnere er på vej til toget eller turister på vej efter guidebogens anbefalinger.

»Vi er først og fremmest med til at skabe et nye byrum til københavnerne og placeringen er helt fantastisk, så vi forventer at vi får mange kunder, der ikke er Tivoli-kunder, men ’blot’ sultne københavnere eller tursister, der skal have noget mad i vores foodhall,« fortæller projektchef Marie Therese Collet.

Synergi med Tivoli

Men gæsterne til foodhallen skal naturligvis mærke, at de er ved Tivoli, så der vil snige sig et par harlekiner ind på væggen i madhallen.

Den oprindelige dato for åbningen var 10. november, men for at sikre sig, at alle restauranter og caféer er helt klar til åbningen, er indvielsen udskudt til 17. november, hvor Tivoli åbner for julesæson.

Tivoli Hjørnet har kostet et trecifret millionbeløb. Det er arkitekterne Pei Cobb Freed & Partners Architects, der har tegnet hjørnet. De er kendt for at forene nyt og gammel og har blandt andet tegnet glaspyramiden udenfor Louvre i Paris.