»Tivoli er et folkeeje, der ikke skal skæmmes«

NEJ TAK. Tivoli A/S’ store glasbyggeri ‘Tivoli Hjørnet’ er i høring, men det passer ikke foreningen Tivolis Venner, der mener, byggeriet skæmmer Tivolis identitet.

TIVOLIBYGGERI: Der er blevet kastet mange sten mod Tivoli A/S’ planlagte glasbyggerier. Og det undrer ikke Holger Hagelberg, formand for foreningen Tivolis Venner, der består af bykulturelle ildsjæle med forkærlighed for Tivolis oprindelige identitet:

»Tivoli er et folkeeje, og den fantastiske hovedindgang skal ikke skæmmes af noget stort og grimt i glas og stål. Derfor håber jeg, at mange vil møde op til borgermøde 20. maj på rådhuset, så vi kan få en debat om Tivoli Hjørnet« siger Holger Hagelberg og hentyder til Tivolis seneste byggeprojekt, der er i høring netop nu.

Lige til Tivoli Kanten

Historien begyndte med det præstigefyldte glasbyggeri, ’Tivoli Kanten’, der skulle strække sig fra hovedindgangen og ned langs Bernstorffsgade.

Det tre etager høje byggeri skulle pakkes ind i en 13 meter høj glasfacade og rumme butikker, restauranter og hotel. Planerne mødte modstand fra blandt andre Indre By Lokaludvalg, der mente, at stål og glas passede meget dårligt med Tivoli og det omgivende bymiljø. I september 2013 erklærede et flertal i Teknik- og Miljøudvalget sig enige og sagde nej til Tivoli Kanten.

Huset er endnu en ommer

Tivoli A/S havde dog flere byggeplaner i ærmet. Næste bygning på tegnebrættet var Tivoli Huset, som efter planen skulle være hjemsted for blandt andet Tivoli-Garden og Tivolis Balletskole. Men også dette projekt blev sendt til hjørne af et flertal i København Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

»Jeg har meget stor forståelse for Tivolis ønske om at bygge en ny musik- og balletskole. Og jeg bakker meget op om Tivolis ønske om at bygge på en måde, så Tivoli åbner sin facade mere mod den omgivende by. Men det fremlagte projekt bliver for højt, for kompakt og uharmonisk i forhold til omgivelserne,« lød det fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i marts i år.

Tivoli Hjørnet er i høring

Tivoli A/S lader sig dog ikke standse af kommunale afslag, og 23. februar i år godkendte Teknik- og Miljøudvalget et lokalplansforslag vedrørende deres nye byggeri ’Tivoli Hjørnet’. Det er nu i offentlig høring frem til 14. juni.

Byggeriet minder på mange måde om Tivoli Kanten, men denne gang er der skaleret ned på størrelsen. Planerne er dog de samme: Tivoli Hjørnet skal rumme butikker, restauranter og en udvidelse af Nimb Hotel. Glasbyggeriet skal strække sig på begge sider af hovedindgangen og fortsætte om hjørnet ned langs Bernstorffsgade.

I strid med servitutten

Selv om Københavns Kommune har sendt forslaget i høring, er de kritiske ryster ikke blevet mindre. Blandt de største modstandere stadig er Indre By Lokaludvalg og foreningen Tivolis Venner, der mener, at glas og stål taler passer dårligt til hovedindgangens gule sten:

»Vi har ikke noget imod, at der bliver bygget et eller andet, men kunne man ikke lige stoppe op og lave en arkitektkonkurrence, så der kan komme flere bud på bordet,« siger formand for Tivolis Venner Holger Hagelberg og fortsætter:

»Vi mener også, at man overskrider § 8 i servitutten for Tivoli, hvor der står, at det skal bruges til forlystelsespark for det brede publikum. Det kan man ikke sige, at et hotel med værelser til flere tusinde kroner per nat, opfylder.«