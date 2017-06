Tips til at vælge den rette skiferie

Der er intet som at mærke vinden i kinderne, når man nærmest kommer svævende ned ad pisterne under en strålende klar blå himmel i de mest vidunderlige sneklædte omgivelser.

Det er bare med at komme af sted med det samme! Men så rammer virkeligheden igen, for hvor skal man lige tage hen? Der kan være mange kriterier, som er afgørende for valg af skiferie, f.eks. pris, favoritland eller destination, hvad området kan tilbyde af afterski, skal det være familievenligt, eller skal der være de vildeste pister, hvor lang tid må det tage at køre, måske skal der være en skiskole, fordi det er første gang på ski og så videre og så videre… Læs med nedenfor og find ud af hvad der er op og ned, når man skal vælge den rette skiferie.

Familieferie med børnene eller voksentur med vennerne

Typen af skiferie kan have stor indflydelse på, hvilket land man vælger. Skal der børn med på skiferien, så er det værd at finde den rigtige destination, for at hele familien får en rigtig god tur. Det er en god idé at finde en destination, hvor der tilbydes skiskole, specielt hvis børnene (eller de voksne) aldrig har prøvet at stå på ski før, eller hvis det er længe siden, at de har prøvet det sidst. Nogle skidestinationer eller rejsebureauer tilbyder skiskoler, hvor instruktøren taler dansk. Det gør, at alle hurtigere vil føle sig trygge og derved hurtigere komme ud på pisterne. Det er også værd at bide mærke i hvilken type pister, der er på stedet, for skiferien bliver allersjovest, når der er rige muligheder for at komme ud og suse ned ad pisterne, uanset hvilket niveau man befinder sig på.

De helt små børn vil uden tvivl også sætte pris på, hvis der forefindes en kælkebakke. Er man på tur med familien, så kan man også overveje, om det skal være ren skiferie, eller om hotellet og området skal byde på andre aktiviteter – det kan f.eks. være skønt med en dukkert i et vandland som kontrast til en lang dags skiløb. Tyskland og Østrig har mange gode destinationer til skiferier med børn.

Er man en habil skiløber, og rejser man uden børn, så er det helt andre kriterier, som gør sig gældende. Er man af sted på ski for første gang, så er det helt tredje kriterier, som man kigger på. Afstanden til destinationen betyder ikke længere helt lige så meget, som hvis det havde været med børn. Pisterne må måske gerne være lidt stejlere, og området skal helst byde på noget helt andet – for mange er afterski en næsten lige så vigtig del af skiferien som selve skiløbet. Er man nybegynder, så vil man nok gerne have de bløde begynderbakker men stadig have en vild afterski om aftenen. Er det afterski, man søger, så skal man huske at finde en destination, som tilbyder et sprudlende natteliv. Italien byder blandt andet på fantastiske skiområder, som også har et festligt natteliv. Er man ikke så meget til afterski, så byder Italien også på det vidunderlige italienske køkken, som byder på lækker mad og fantastiske vine, som man kan slappe af med efter en lang dag i sneen.

Det er derfor værd at bruge lidt tid på at finde den rigtige destination for lige meget, hvad man ønsker af en skiferie, så er det muligt at finde den perfekte destination.

Skiferiens logistik

Det er vigtigt at starte med at afgøre, hvor langt man har lyst til at køre for at komme på ski. Vil man af sted på en kort tur, eller orker man bare ikke at køre alt for langt, så er Tyskland en rigtig god destination til skiferien. Har man ikke lyst til at køre selv, så er det også muligt at flyve til skidestinationen. Hvis prisen er en afgørende faktor for skiferien, så er det en rigtig god idé at køre mod syd frem for vores nordiske nabolande. Specielt Tyskland har rigtig fordelagtige priser, blandt andet er Berchtesgaden blevet kåret til Europas billigste skisted flere gange. Er det derimod pisterne og nattelivet, som kommer til at afgøre, hvor turen går hen, så er det godt at lave en behovsafklaring på forhånd og så gå målrettet mod de steder, hvor kravene kan opfyldes.

Find inspiration til skiferien online

Det letteste er at søge inspiration til skiferien på internettet. Så kan man læse om destinationerne, og hvad de har at tilbyde, inden man bestiller skiferien. Og så er det jo tilmed let at bestille, når man har fundet det helt rigtige skisportssted. Hos OnlineSki.dk er det f.eks. let vælge hvilken destination, som man ønsker at læse mere om eller at vælge hvilken type skiferie, som man ønsker forslag til, f.eks. børnevenlige skiferier eller billige skiferier. Du kan få inspiration og finde flere tips til at vælge den rette skiferie på deres hjemmeside.