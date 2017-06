Tekstbureau laver tekstforfatning til virksomheders hjemmesider

Den unge IT-virksomhed, Partnertekst, er et firma, som drives af den blot 21-årige ejer, Kristian Mølgaard. Firmaet agerer freelance tekstforfatter for en lang række forskellige danske virksomheder, som gerne vil have hjælp til at få udfærdiget gode og velskrevne tekster til deres hjemmesider.



Og der er godt gang i forretningen. I løbet af de sidste par år har virksomheden nemlig oplevet en rigtig flot vækst – og tekstbureauets indehaver, Kristian Mølgaard, er ikke i tvivl om, hvad der er årsagen til den stigende interesse for virksomhedens serviceydelser:

”Vi har et meget stort fokus på at sikre, at vores kunder rent faktisk tjener penge på de løsninger, vi laver. Indenfor online markedsføring er der en del virksomheder, som kun ser på, hvor meget de selv kan skrabe til sig ved at sælge deres produkt til kunderne. Sådan ser vi slet ikke på det. Vi har den holdning, at enhver form for markedsføring bør betragtes som en investering, der, over tid, skal give et godt afkast igen – og det er vi generelt meget fokuseret på i ethvert projekt, vi hjælper vores kunderne med.

Vi tror fuldt ud på, at hvis vi skaber målbare resultater, som skaber omsætning og overskud til vores kunder, så skal de nok fortsætte hos os – og forhåbentlig i mange år frem.”, fortæller tekstbureauets ejer, Kristian Mølgaard.

Tekstforfatning til mange forskellige formål

Den type af opgaver, som Partnertekst arbejder med, spænder over en bred kam af forskelligartede opgaver:

”Når Partnertekst skriver tekster, er det bestemt til rigtig mange forskellige formål. Vi kan sidde den ene dag og udfærdige produktbeskrivelser, som bliver brugt på vores kunders webshop, mens vi den efterfølgende dag kan sidde midt i et projekt, hvor vi udarbejder artikler, blogindlæg og lignende. Eksempelvis laver vi også en hel del tekster for håndværkere, som gerne vil have ekstern hjælp til at få udfærdiget tekster til deres hjemmeside, som omhandler en række af de forskellige kompetencer, som virksomheden tilbyder”.