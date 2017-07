Techno Forsikring vil give unge danskere billigere bilforsikring

For mange unge danskere er det at tegne en bilforsikring tit og ofte en dyr fornøjelse. Denne problematik ønsker det danske forsikringsselskab ved navn Techno Forsikring at gøre op med.

Høje priser for bilforsikringer er et velkendt fænomen blandt mange unge danskere, der med et nyerhvervet kørekort skal ud for at erhverve deres første bil. Som førstegangserhverver af af et kørekort har man nemlig ikke den samme anciennitet, som når man har haft sit kørekort i en længere årrække, hvilket tit og ofte kan bevirke, at man vil ende ud med en markant højere forsikringspris for sin bilforsikring. Og det er lige netop dette problem, som Techno Forsikring ønsker at komme til livs ved at give unge mulighed for at få en billig forsikring af deres bil – og samtidig sikre høj fleksibilitet på flere forskellige parametre.

Samme priser uanset bopæl

Som kunde hos Techno Forsikring vil man som kunde kunne regne med fleksible løsninger. Blandt andet er en af de ting, som er særligt ved Techno Forsikring i forhold til mange andre forsikringsselskaber det, at løsningerne er postnummerneutrale, hvilket vil sige, at priserne ikke afhænger hvor i landet, man er bosiddende.

Lægger vægt på konkurrencedygtighed

En af de største mærkesager for Techno Forsikring er at sørge for at give de unge bilister nogle yderst attraktive priser – men også det at gøre det nemt og fleksibelt at tegne sig en forsikring er i høj grad også noget, som bliver vægtet højt hos forsikringsselskabet. Dette ses blandt andet i forhold til de milde krav, som blandt andet gør sig gældende i forhold til bl.a. bopæl, biltype og hestekræfter. Hvis du godt kunne tænke dig at læse mere om priserne og mulighederne for at tegne sig en bilforsikring gennem Techno Forsikring, kan du med fordel tage et kig på virksomhedens hjemmeside, hvor der vil være rig mulighed for at finde yderligere information.