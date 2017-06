Tag på Tequilabar og få mexicansk natmad i Skindergade

SI GRACIAS. Mexicanske Barburrito i Skindergade vil fremover byde på lækre drinks, massser af tequila og natmad i weekenden.

Af Julie Stougaard

js@minby.dk

SKINDERGADE: Kender du det, at du i løbet af natten får så stort et hul i maven, at du er nødt til at forlade festen for at stille sulten hos den nærmeste forhandler af pizza/shawarma/baby bites?

Nu behøver du ikke længere forlade festen for at jagte den korteste madkø i nattens mulm og mørke. Det populære, mexicanske gadekøkken Barburrito lokker nemlig med et nyt koncept: en mexicansk natbar.

Det betyder, at de hver fredag og lørdag også har åbent fra 22.00-03.00, hvor du kan slubre drinks og den mexicanske klassiker, tequilaen.

Drinksmenuen har da også fået selskab af nye lækkerier såsom Barburrito Margarita, Ginger Mojito og Barburloma.

Og når sulten melder sig, betyder det ikke nødvendigvis en ende på festen, for natbaren har også et udvalg af natmad, der nok skal lukke hullet i maven.

Madbanan og majskolber

Natmadsmenuen inkluderer blandt andet autentiske, mexicanske retter som corn tacos, madbananen plantains og grillet majskolbe.

Resten af september giver Barburrito et gratis shot tequila af Calle 23, som er en af Barburritos foretrukne tequilaproducenter, når du køber en cocktail eller øl efter klokken 22.00.

Så skal der vist nok komme gang i mexifesten.