Stort rykind ved housewarming på 16. etage

VOR EGEN VERDEN. Der var borgmestermøde og i bogstaveligste forstand på højt plan, da North Media – Hovedstadens Mediehus – der bl. a. udgiver den avis, De sidder med i hånden nu, holdt receptions i mediehusets nye hovedkvarter på 16. etage i Codanhus på Gl. Kongevej.



Københavns overborgmester Frank Jensen medbragte et bornholmsk figentræ og hele to borgmestre fra Frederiksberg, nuværende Jørgen Glenthøj og forhenværende John Winther, kastede glans over begivenheden.

Folketingsmedlem og medlem af Frederiksbergs kommunalbestyrelse Jan E. Jørgensen bar egenhændigt 30 specialøl op med en venlig hilsen til bladets journalister.

Forhenværende fotomodel og nuværende rejseleder Inge Levin fra Østerbro medbragte en stor æske med flødeboller, som denne signatur med stort besvær i disse dage forsøger at afskærme fra sliksyge kolleger.

I øvrigt var alle dele af hovedstadens bydele repræsenteret: Ejendomsmæglere og et væld af andre gode annnoncører, kilder og kontakter samt sidst, men ikke mindst de vigtigste af alle: Repræsentanter fra vore mange læsere, der mødte op for at få en god bladsnak.

En summende god eftermiddag og den bedst tænkelige start for vort bladhus. Kanal Hovedstaden bringer lørdag 30. september kl. 15 en tv-udsendelse fra receptionen.