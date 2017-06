Støjgeneteamet er ude i natten

NATTELIV. I halvandet år er støjgeneteamet rykket ud i nattelivet, når borgere har klaget over feststøj, og det virker.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

UD I NATTEN: Den hvide brintbil med det kommunale grønne print triller lydløst gennem Studiestræde. Nærmest synkront med den tysthed, der hviler uden for bilvinduerne.

Et par deler hinandens smagsløg på en trappesten, mens to fyre får nedlagt verdenssituationen over en smøg.Ellers er der ganske stille, og ikke meget vidner om det sprængfarlige minefelt af festligheder, der pulserer blot få meter væk.

City Avisen er taget ud i nattelivet med Københavns Kommunes Støjgeneteam, der kører rundt fredag og lørdag nat og tjekker op på klager, som naboer ringer ind med, når festen i kvarteret er gået lidt for meget støjamok.

»Det er ikke altid det fedeste, når vi dukker op til en fest, hvor man er lige ved at score hende den lyshårede, og så siger vi, at man larmer for meget, og at der skal skrues ned,« fortæller nattelivsvagt Johnny Svendsen, der denne lørdag nat kører sammen med kollegaen Claus Beck Schmidt.

Samtalen virker bedst

Ingen af de to erfarne nattelivsvagter er dog bange for at tage en face to face med dørmænd og andre af nattelivets spillere, der har glemt at overholde kommunens regler om støj, så naboernes nattesøvn bliver ødelagt af populærmusikkens basrytmer.

»Der har godt nok været mange klager denne weekend, hvor naboer er trætte af at få forstyrret deres nattesøvn, fordi restauratørerne åbner vinduerne, så musikken vælter ud, eller en privat fest på tagterrassen har fået skruet lidt for højt op. Der er Claus og jeg typerne, der hellere vil køre ud og tale med folk frem for at sætte brillen på næsen og læse paragraffer op af Miljøbeskyttelsesloven,« fortæller Johnny Svendsen.

Sommernatten er stadig ung, og det er folkemængden også, da kommunens støjgenebil drejer ned ad Larsbjørnsstræde på vej mod festens altomfavnende mekka. Stedet, hvor alle festhungrende søger mod for at få en alkoholrig syndsforladelse. Velkommen i Vestergade.

»Så begynder det,« konstaterer Claus Bech Schmidt tørt, da en kortklædt pige vakler ud foran brintbilen på yderst usikre hæle.

»Er det mig, eller er pigernes kjoler blevet ekstremt korte, siden jeg selv gik i byen? Jeg har en datter, og det der får hun aldrig lov til. Med tanke på at jeg har kørt ekstremt meget rundt i Københavns natteliv i halvandet år, vil jeg dog sige, at jeg aldrig har set nogen blive slået eller sparket i gaderne,« siger Johnny Svendsen.

Politiet drukner i klager

Han bliver afbrudt af vagttelefonen. En ny klage over støj er kommet ind. Denne gang er det en ældre herre, der vil klage over en fritstående højtaler på en christianiacykel på Dronning Louises Bro. Opkaldet er stillet videre fra Københavns Politi, som også er ved at drukne i naboklager over støj. Og her tager kommunens støjgeneteam gerne over:

»Politiet er meget frustrerede over, at de skal bruge så mange ressourcer på at reagere på støjklager, når der er kriminalitet derude, som de først og fremmest bør tage sig af. I støjgeneteamet kan vi ikke uddele bøder eller lukke en fest, men vi kan forsøge at tale folk til rette, og langt henad vejen forstår de godt, at vi ikke er der for at genere dem,« siger Claus Beck Schmidt.

Hvis en beværtning gentagende gange har påkaldt sig støjteamets negative opmærksomhed, kan det dog se yderst skidt ud for dem, når de skal have fornyet deres bevilling næste gang.

»I Indre By får man aldrig en bevilling, der varer mere end to år, før den skal fornyes. Når det skal ske, kigger man på, om der har været nogle ting undervejs, som kan bringe bevillingen i fare. Hvis man er ude i, at man har været forbi den samme beværtning flere gange og påtalt det samme problem, så kan vi godt skrive til Bevillingsnævnet, at vi har en konkret støjgenesag,« forklarer Claus Beck Schmidt.

Indre Bys Sunny Beach

Brintbilen er nået ridsefri gennem Vestergades festmylder, og nu går kursen mod Gothersgade og området omkring, der kaldes Københavns Sunny Beach af nattelivsvagterne. Her har en nabo atter engang klaget over et kælderværtshus, som har svært ved at forstå nattelivsvagternes mange henvendelser både mundtligt og skriftligt.

Natten er efterhånden blevet midaldrende, men festen fortsætter, og det gør nattelivsvagterne også. I hvert fald til klokken 03.00, og også nogle gange længere, hvis der er behov for en kammeratlig snak om støj og nabosøvn.

STØJGENER: Er der noget beboere i Indre By er vant til, så er det at få forstyrret deres weekendsøvn af støjende gadefester og musik fra bydelens mange beværtninger.

I årene løb har det da heller ikke skortet på naboklagerne til Center for Miljø under Teknik- og Miljøforvaltningen, som tager sig af støjproblemerne, siger miljøinspektør Carsten Rosenørn-Due:

»Når vi får en henvendelse fra en borger, sker der typisk det, at tager vi ud og reagerer på den med det samme. Når vi så kan konstatere, at der er et problem begynder vi ofte med at give en påtale eller en henstilling. Hvis vi så gentagende gange oplever, at en restauratør overtræder miljølovgivningen, så vil det medføre en skriftlig indskærpelse, som kan få betydning, når en bevilling eller nattilladelse skal fornyes,« forklarer han.

Nattelivsvagterne virker

Center for Miljøbeskyttelse har lavet en manuel optælling over, hvor mange påtaler og skriftlige indskærpelser, der er uddelt i Købmager- og Nørre Kvarter, som viser, at der fra juli 2013 til juli 2015 er givet 116 påtaler hvoraf 33 har medført yderligere skriftlige indskærpelser.

Rigtig mange af påtalerne og indskærpelserne er uddelt efter januar 2014, hvor Center for Miljø besluttede sig for at oprette et såkaldt støjgeneteam, som tager ud i nattelivet fredag og lørdag nat:

»Det gav ikke mening, at man kun kunne ringe til kommunen i weekenden, og så skete der ikke rigtigt andet end, at vi noterede borgerens henvendelse. Med støjgeneteamet er vi nu ude i nattelivet og kan ved selvsyn konstatere og dokumentere problemerne, mens de sker, forklarer Carsten Rosenørn-Due og uddyber:

»Der skal ske noget, når en borger klager til Center for Miljøbeskyttelse. Når man bliver vækket om natten, vil man gerne have problemet løst her og nu frem for en eller anden langvarig sagsbehandling. Og det kan vores nattelivsvagter ofte klare ved at gå i dialog med restauratørerne derude.«

Kommunens folk har dog ikke samme beføjelser til at lukke fester og fjerne store menneskemængder på gaden, i sådanne tilfælde må nattelivsvagterne tilkalde politiet.

Beboerne anerkender det

Finn Clausen bor i Nørre Kvarter, hvor hans nattesøvn ofte er blevet skudt til hjørne af festmusik og larmende unge. Han anerkender nattelivsvagternes arbejde, men mener, det er en svær opgave, de er på:

»Ildsjælene i Støjteamet gør det absolut så godt, de kan, det er mit klare indtryk, men de er lidt på en uriaspost. Rent teknisk kan støjteamet jo godt gå rundt og tale pænt med restauratører og folk i gaderne, men de har ingen beføjelser til at gøre noget. Så skal de ringe til politiet. Men har politiet for tiden tid til at komme, når de ringer med et støjproblem? Det blev et nej,« siger beboeren, der dog sætter pris på, at nattelivsvagterne også er opsøgende og opmærksomme, selv når borgerne ikke har klaget.