»Støj dræber – det gør skrald ikke«

BUDGET. Politikerne har med budget 2018 sat flere penge af til en ren og roligere by. Men beboerformand i Indre By, Søren Rud, er skuffet.

Af Anja Berth

REN SNAK: 15 millioner kroner har politikerne afsat til en ren by- og nattelivspakke.

De ti millioner går til renovering af toiletter, hyppigere tømning af skraldespand samt rengøring og spuling efter byfest.

Især overborgmester Frank Jensen (S) var på stikkerne for at få flere penge til en renere by. I et interview for nylig i City Avisen udtrykte han decideret skuffelse over det svineri, som københavneren nogle gange efterlader i parker og ved havnefronten.

Derfor gik han til budgetoforhandlinger med et ønske om flere penge til skrald, og det er lykkedes. I alt 15 millioner kroner til en ren by- og nattelivspakke.

Men beboerformand i Nørre Kvarter, Søren Rud, er dybt skuffet over budgetaftalen.

Mange løfter

»Der var masser af smukke løfter og planer, og så ender vi med at få tømt vores skraldespande lidt oftere. Støj er sundhedsfarligt og dræber. Jeg tror ikke at vi har set dødsfald på grund af skrald. Men selvfølgelig, det generer turisterne – så det kan vi ikke have,« siger Søren Rud.

Han så hellere at pengene gik til bedre natteliv, som ifølge ham er et stort problem for beboerne i Indre By.

»Af de 15 millioner, der er afsat til natteliv, går mere end 10 millioner til affald og toiletter. Resten er til noget teknik omkring bevillinger. Politikerne vil dække over det uanstændigt vilde natteliv, ved at slette sporene fra nattens udskejelser. Ikke andet,« siger Søren Rud.

Han har tidligere kæmpet for, at der ikke bliver givet flere bevillinger til Indre By og var uforstående, da der fornylig blev givet endnu en 5-bevilling til en irsk pub på Gråbrødre Torv.

»Der er intet i budgettet, der tyder på, at kommunen vil gøre noget for at dæmpe støjen i nattelivet, hvor der nu i Indre By er alt for mange bevillinger,« siger Søren Rud.

Overborgmester Frank Jensen (S) mener nu, at der er sat penge af til en hæderlig indsats over for nattelivet.

»Med næste års budget skal støjvagterne holde endnu mere opsyn med barer og restauranter. Vi sikrer også, at der bliver spulet og ryddet op i Indre By, og at Bevillingsnævnet stiller større krav til, at barer og restauranter samarbejder om at mindske støjgener, for eksempel ved hjælp af dørmænd og lydisolering. Jeg er med på, at det ikke betyder, at alle problemer er løst. Det er et langt sejt træk at løse nattelivsproblemerne,« siger Frank Jensen (S).