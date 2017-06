Spændt op til ‘Nøddeknækkeren’

JULEFORESTILLING. Hiphop-versionen af ‘Nøddeknækkeren’ røg i den danske kultur kanon. På tirsdag 1. december er der ny premiere. Mød skaberen Steen Koerner, der er flyttet til Indre By.

Af Elisabeth Saugmann

INTERVIEW: Man står i det blide aftenlys sammen med gadedrengen, der kom ind fra gaden og rykkede hele baduljen af hængslerne på finkulturens bonede gulve. Electric boogie-danseren, scenografen og iscenesætteren Steen Koerner har boet mange steder og er netop flyttet fra Frederiksberg til en gammel smuk lejlighed i City.

»Jeg tror ikke, jeg bliver her. Måske vil jeg ikke bo et fast sted,« siger manden, der er en udfordring for Janteloven.

Parnassets frække dreng er klar til at knække nøden igen. Han var allerede en international danse-legende, da han i 2003 sprang ind i den danske kulturkanon med sit bud på den nu så berømte hiphop-version af ’Nøddeknækkeren’. Den bygger på Tjajkovskij store ballet fra 1892 og fik en Reumert-pris.

Street udgaven af ’Nøddeknækkeren’ har tidligere kørt på Aveny T, Århus Teater og i Tivolis Koncertsal. Og 1. december er der premiere på en opdateret version på Kulturhuset Docken på Østerbro. Street dansene og skaternumrene i Koerners ’Nøddeknækkeren’ fyres af i højt tempo i et mix af stilarter som breakdance, popping, robot, boogaloo, slowmotion, electric boogie, hiphop og ballet.

»Electric boogie stammer fra pantomime,« siger manden, der har fornyet Tivolis pantomime med flere forestillinger.

Vild med dans

Han er vild med al dans, også klassisk ballet, særligt koreografen Maurice Bejart. Men det skal være på højt plan, når han arbejder med ballet, teater, opera, tv og film og video. Også når han arrangerer indslag for kongehuset, bl.a. til Dronningens 60 års fødselsdag og tronfølgerparrets bryllup.

Også kunstretningen Bauhaus har hans hjerte. Og flere af hans kunstneriske ’legekammerater’ er tunge kulturdrenge som billedkunstneren Olafur Eliasson. Et samarbejde Koerner er særligt glad for. De to er bl.a. i Berlin, London og Paris.

Når Steen Koerner bruger sætningen ’alt muligt’, mener han det virkelig. Og med ham ved roret blandes klassisk ballet og al anden dans i fuld alvor. Og nu har han igen hentet førende dansere fra alle steder på kloden, hvor han også selv er aktiv.

»Hip hop er for alvor rykket ind på den etablerede scene, og jeg ser det som al anden kunst. Ikke som en ungdomskultur, selv om danseformen oprindeligt kom fra undergrundsmiljøer og ghetto-ungdom, siger han.

’Nøddeknækkeren’ er opdateret af rapperen Clemens, så handlingen er fuld af tidssvarende ting. Han siger:

»’Nøddeknækkeren’ er én af mine favoritter, en klassiker, der i vores version har eventyr og magi for børn, unge og deres familier. Steen Koerner har med sin instruktion fået både sangere, dansere og skuespillere til at skabe et univers, som det er vidunderligt at gå på opdagelse i.«

Hopper på strakt arm

Og i Dockens prøvesale taber deres udsendte immervæk næse og mund og føler sig som en flodhest, da verdens bedste spin-danser smider tøjet (næsten) og hopper op på én strakt arm, mens han spinner rundt om kroppen, der er strakt lige op i luften.

Strunk som en lineal roterer han rundt og rundt på den ene arm. Wow! Hvad skal man sige til sådan noget? 47-årige Steen Koerner fortæller, at top specialister bruger syv timer om dagen i mange år for at nå deres niveau.

Han ved, hvad han taler om, for han var en stor knægt på rulleskøjter, da dansen kom ind i hans liv via electric boogie på film og musikvideoer. Han blev hurtigt god til det. Forældrene havde emballagefabrik, og han voksede op på Nørrebro og i Tåstrup i et hårdt betonmilø. Men så viste den store hip hop-åbenbaring sig for ham på Thomas P. Hejles Ungdomsklub ved Nørreport. Han blev en af de gode, som rejste rundt og optrådte på gaderne med vennerne.

»Når man ikke er god i skolen, er det dejligt at blive god til noget andet, for alt er nemmere, når man er midtpunkt,« siger han.

I 1986 var han med til at skabe gruppen Out of Control. Og han var med på den, der vippede, da New Yorks breakdansere første gang rykkede fra gaden ind på scenen, hvor hiphop-dans fik status af scenekunst. Han blev opslugt af Hiphop-teatrets scenedans som electric boogie, King Tut og slowmotion. Og med en nysgerrighed på størrelse med Lolland Falster dansede han ud i verden. Danmark strammede over skuldrene, og fra midten af 1990’erne rykkede han ind på de etablerede teaterscener med trommeslageren og komponisten Yo Akim Hjejle. Og efter optræden ved franske festivaler der var himmelflot kritik i førende aviser som Le Monde.

»Hold op, hvor blev jeg glad. For jeg havde sagt til mig selv, at nu skulle folk se løjer,« fortæller han.

Japansk boogie

I 2005 lavede han forestillingen ’Øen i øst’ på Koma Teatret i Tokyo, hvor han også underviste på en teaterskole. Og når han alligevel var der, stillede han også op i en japansk konkurrence i electric boogie.

»Det havde ingen forventet, men jeg fik da en 6. plads. Man stiller jo ikke op for at få en dårlig placering,« siger han.

Året efter instruerede og dansede han ’Hip hip 2 the hop’ på Aveny-T på Frederiksberg. Og så gik det løs derfra. Koerner turnerede i udlandet med gadeshowet ’The Flying Horses’. Og siden skabte han koreografi til en lang række forestillinger.

Han har bl.a. samarbejdet med Anisette og Thomas Koppel, teatermændene Flemming Enevold, Peter Langdal og Tommy Kenter. Samt Bjørn wiinblad og maleren Jørgen Nash. Og han fik grønt lys til at mixe hip hop og klassisk ballet fra Udviklingsfondens daværende formand, Uffe Elbæk.

Han brænder stadig for at mikse nye og gamle udtryk. Lige nu er han DR-aktuel med otte nye eventyr til tv-programmet Ramasjang. Forude venter et samarbejde med Bent Fabricius Bjerre, som allerede har sendt ham lydfilen.

Og så er han i den grad med, når der noget med H.C. Andersen, som han elsker – siger han med meterhøje bogstaver, som sikkert gerne må være bøjet i neon.

For han mener, at eventyrdigteren, som jo ville have været balletdanser, helt sikkert ville have danset elektrisk boogie, hvis han havde levet i dag.

Føler sig forbigået

Mange har bud efter Steen Koerner. Og selv om han nyder at lave forestillinger på Det kgl. Teater som ’Cykelmyggen Egon’ sammen med Flemming Quist Møller, mener han ikke, at Det Kgl. Teater har antennerne ude. Og han føler sig faktisk forbigået.

»Jeg har kravlet på selve huset, det var sjovt. Men når jeg tænker på, at kunstnere som H.C. Andersen, Storm P. og Carl Nielsen ikke var ønskede på Det Kgl. Teater, er det ikke så mærkeligt, at jeg heller ikke får lov.

Olafur Eliasson siger, at man kan forandre verden, hvis man gør det rigtigt. Og nu har jeg så lavet Bournonville-balletten ’Nøddeknækkeren’ om, så alle er glade for den. Det har været en drøm for mig. Og de næste par år bliver vilde, for jeg føler, at jeg får lov at udvikle nogle drømme, siger Koerner.