Sønderjysk virksomhed hjælper med at finde den rette julegave til medarbejderne

SydDesign A/S hedder virksomheden, som med stor succes har specialiseret sig i firmagaver. Deres sortiment rummer firmagaver til alle behov som eksempelvis julegaver, og det bærer samtidig præg af moderne design, som følger tidens trends. Kvaliteten af gaverne er også en vigtig faktor, fordi SydDesign ved, at firmagaver er en måde at kommunikere virksomhedens værdier på.

At give firmagaver til en virksomheds medarbejdere er en god måde at vise, at virksomheden værdsætter den enkelte medarbejders indsats og bidrag til virksomheden. Da firmagaven er med til at repræsentere medarbejderens vigtige forhold til virksomheden, skaber det en stor værdi for den enkelte at modtage disse gaver som tegn på, at de bliver værdsat på deres arbejdsplads. Dette er bestemt ingen undtagelse op til jul, hvor julegaver fra firmaet er en velkendt og succesfuld tradition, som både virksomheder og deres medarbejdere finder betydningsfuld.

For at sikre at julegaven, som firmaerne giver sine ansatte, symboliserer taknemmelighed, er det vigtigt, at gaven er af høj kvalitet og anvendelighed. Gaven skal afspejle virksomhedens værdier, og det er vigtigt, at gaven har værdi for medarbejderen, som modtager den. Virksomheder, som ønsker at finde de helt rette julegaver til deres medarbejdere, kan med stor fordel søge hjælp hos den specialiserede virksomhed fra Sønderjylland.

Kompetente indkøbere og god service er vejen til den rette firmagave

SydDesign A/S er en virksomhed, der i mere end 20 år har arbejdet på B2B-markedet med at vejlede og servicere virksomheder, når de skal finde den perfekte firmagave. Derfor har de stor erfaring indenfor dette emne, hvor har stor succes med at hjælpe andre virksomheder.

Også op til jul kan den sønderjyske virksomhed være behjælpelig med den rette julegave til virksomhedens medarbejdere. SydDesign A/S har kompetente indkøbere ansat, som sikrer, at virksomheden kan tilbyde deres kunder et indbydende sortiment. Disse indkøbere samarbejder med designere og virksomhedens nøje udvalgte leverandører, hvilket sørger for, at sortimentet bære præg af moderne designs. Derudover har virksomhedens indkøbsafdeling særligt fokus på kvalitet, når de skal udvælge nye produkter til sortimentet.

Serviceafdelingen er for SydDesign en særdeles essentiel del af virksomheden, da deres forretning går ud på at finde en skræddersyet løsning til den enkelte kundes behov. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere kan lede deres kunder hen mod den rette løsning til deres firmagaver. Da SydDesign som tidligere nævnt har mange års erfaring med at vejlede og rådgive deres kunder, er det samtidig en meget værdifuld del af virksomheden. Deres serviceafdeling er da også vant til at arbejde mod den perfekte løsning til hver enkelt situation, og de skaber dermed stor værdi for deres kunder netop på dette område. Virksomhedens kunder kan både ringe til virksomheden for at få den nødvendige vejledning, men de kan også kigge forbi virksomhedens showroom, som ligger i Sønderborg.

Gå ind på Syddesigns hjemmeside for at se deres store udvalg af produkter til julegaver og andre firmagaver, samt hvordan virksomheden kan hjælpe jer med at finde den rette gave til jeres medarbejdere.