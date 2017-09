Snart vendes ensretning i Kronprinsessegade

EN SNÆVER VENDING. Cykelforbindelsen i Indre By bliver snart fuldendt med en modstrømscykelsti og vendt ensretning i Kronprinsessegade, hvilket vil fordoble antallet af cyklister på strækningen. Arbejdet forventes gennemført til foråret.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

TRAFIK: Lige siden 2013 har der været planer om at vende ensretningen i Kronprinsessegade ud for Kongens Have og samtidig etablere en modstrømscykelsti.

Som det ser ud nu er gaden ensrettet mod Gothersgade for al trafik. Men snart bliver der åbnet for cykeltrafik i begge retninger. Samtidig bliver ensretningen for biltrafik vendt, så den går mod Sølvgade.

Sidste mandag den 18. september stemte et flertal i Teknik- og Miljøudvalget for projektet. Sagen skal dog behandles i Borgerrepræsentationen efter ønske fra Venstre og Konservative.

Men teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser frem til, at projektet snart kan blive en realitet:

»Det er fantastisk at vi snart kan gennemføre et projekt, der forbedrer forholdene for cyklisterne i Kronprinsessegade. Gaden er et vigtigt led i cykelforbindelsen mellem Indre By og Østerbro, som rigtig mange københavnere benytter hver dag. Vi skal forbedre forholdene for cyklisterne i København og ikke mindst i Indre By, hvor pladsen er knap. Dette projekt gør det både nemmere og mere sikkert at komme ad Kronprinsessegade på cykel, og det håber jeg vil få endnu flere til at tage turen gennem byen på to hjul,« siger Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

Der er i dag 4.000 cyklister, der dagligt kører ad Kronprinsessegade. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at det tal vil stige til 8.000 cyklister, når projektet er gennemført.

Langs Kongens Have

Planen er, at cyklister, der kører mod Sølvgade, skal køre sammen med bilerne, og at cyklisterne, der skal mod Gothersgade, skal køre på den eksisterende cykelsti langs Kongens Have.

I Sølvgade skal der anlægges en ny cykelsti ved krydset til Kronprinsessegade, for at forbedre cyklisternes vej op til krydset. Dertil skal der anlægges flere hastighedsdæmmende foranstaltninger og forholdene for fodgængere skal forbedres flere steder. Samtidig skal der etableres 58 nye cykelparkeringspladser.

Modstrømscykelstier

Allerede i 2013 blev der afsat 2,5 mio. kr. til at vende ensretningen i Kronprinsessegade, for at forbedre forholdene for cyklister. Af samme grund blev der i 2013 etableret modstrømscykelstier på Bremerholm og i Gothersgade.

Projektet blev dog udskudt, da man ikke var sikker på konsekvenserne af at vende biltrafikken.

»Vi er meget tæt på at kunne gennemføre det her projekt. Det betyder meget både for sikkerheden og for fremkommeligheden, at du som cyklist ikke skal udenom Kronprinsessegade, når du skal mod Østerbro. Med de gode resultater fra Bremenholm og Gothersgade er jeg ikke i tvivl om at cykeltrafikken vil få et gevaldigt løft på Kronprinsessegade, og det er der brug for,« siger Morten Kabell.

Det forventes at projektet bliver anlagt i marts-juni 2018, og at cykelforbindelsen mellem Indre By og Østerbro derefter vil øge både fremkommeligheden og sikkerheden for cyklisterne ind mod Indre By og ud mod Østerbro.