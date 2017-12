Slip for problemer med dobbeltbookning af lokaler

Hvad end du er medarbejder i en virksomhed eller ejer en virksomhed, hvor bookning af lokaler er essentielt, så ved du sikkert også, at der kan følge en lang række misforståelser og unødig forvirring med.

Langt de fleste virksomheder har problemer med dobbeltbookninger eller simpelthen at få det hele til at gå op. Det virker som et simpelt problem, men det er stadig et tidskrævende et af slagsen, som kan føre til stor irritation. Noget, som hverken giver en velfungerende arbejdsplads eller glade og tilfredse medarbejdere som er den mest effektive af slagsen.

Men det er faktisk muligt at komme problemet til livs. Med en simpel digital løsning kan du holde dine medarbejdere ajourført 24/7, for på den måde nemt at undgå dobbeltbookninger, tomme lokaler og generelle misforståelser.

Let arbejdsbyrden for dine medarbejdere med simple, digitale løsninger

Det er næsten altid problematisk at indføre nye systemer på en arbejdsplads. Ofte er man tryggest ved det, man kender i forvejen. Heldigvis tilbyder firmaet addon.com en løsning, der bygger på software, som dine medarbejdere garanteret kender i forvejen. Firmaet tilbyder det, de kalder mødelokale software et simpelt mødebookingsystem, der forenkler processen ved hjælp af digitalisering og Outlook. Outlook er et system, som langt de fleste medarbejdere vil kende i forvejen, således at overgangen vil være gnidningsfri.

Undgå misforståelser med bedre intern kommunikation

Via Outlook kan man således booke sig ind på de forskellige lokaler, der er til rådighed.

Dette kan man gøre både fra sin egen computer eller på touchskærmen ved det givne lokale. Hertil findes også en række addons, der hjælper med at gøre arbejdet i Outlook hurtigere, mere nyttigt og mere effektivt.

På den måde sikrer du en bedre kommunikation i virksomheden, hvilket i sidste ende både er godt for ledelsen såvel som resten af medarbejderne. Det gavner alt fra ledelsens målsætninger til medarbejdernes motivation, at den interne kommunikation fungerer. På den måde kan du med en meget simpel løsning gøre en stor forskel for din virksomhed.

Sæt din virksomhed i et professionelt lys

At den interne kommunikation fungerer er vigtigt, hvilket er noget digital mødelokaleskiltning i den grad kan påvirke. Men faktisk kan du med korrekt mødelokaleskiltning også forbedre virksomhedens eksterne image.

Med den digitale løsning er der mulighed for at opdatere i realtime, således at man kan forkorte og forlænge møder, og man kan booke frem i tiden, så alle kan se det, hvilket i sidste ende afhjælper dobbeltbookninger. Samtidig er det heller ikke længere nødvendigt at bekræfte yderligere med eventuelle klienter, da en lokalebookning er en lokalebookning. Samtidig giver det et professionelt udtryk udadtil, og besøgende kan nemt finde det rigtige lokale. Med digital skiltning er det ydermere muligt at byde velkommen, informere og brande dit firma.

Addons.com tilbyder produkter inden for:

● Mødelokalebookingløsninger

● Digital skiltning

● Samt en lang række andre addons til Outlook, som gør arbejdet mere effektivt og giver overblik