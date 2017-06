Skolereform uden plads til lærerne

forberedt. De københavnske folkeskolelærere risikerer at ende ud i stoleleg. Der er krav om en forberedelsesplads for hver tre lærere. Men det er alt for lidt, mener Radikale Venstre, der bakkes op af børne- og ungdomsborgmesteren.

Af René Mølskov

rem@minby.dk

Stoleleg: Eleverne er netop vendt tilbage til skolebænken.

I samme øjeblik har Radikale Venstres børne- og ungdomsordfører Tommy Petersen rakt hånden i vejret og stillet det spørgsmål, der har været på mange læreres læber.

Er der plads nok til at forberede sig på skolen?

Stærkt bekymret

Københavns Kommune besluttede at afsætte 46 millioner kroner til at etablere forberedelsespladser til lærerne. Antallet af forberedelsespladser skal svare til, at tre lærere deler en plads.

»Jeg er stærkt bekymret for, at der ikke er lærerarbejdspladser nok. Og så vil det være årsag til en stor frustation hos lærerne. Hvis man i forvejen er skeptisk over at skulle sidde på skolen og forberede sig, og der viser sig ikke at være en plads, ja så er det svært at holde humøret oppe,« siger Tommy Petersen (R), der derfor går til efterårets budgetforhandlinger med ønske om at finde finansiering til at øge antallet af forberedelsespladser fra en plads til hver tredje lærer til en til hver anden.

Seks af de i alt 77 københavnske folkeskoler er slet ikke nået i mål med en langsigtet løsning.

Midlertidigheden hersker

På både Holbergsskolen, Sundbyøster Skole, Frejaskolen, Sankt Annæ Skole, Skolen i Ryparken og Skolen ved Sundet har man lavet midlertidige løsninger med indretningen af lærerforberedelsespladserne.

»Jeg tror, det kommer til at give en dårlig oplevelse i starten i forhold til reformen. Jeg synes, det er synd, at vi ikke er kommet tidligere i gang i Københavns Kommune, og at vi ikke har formået at sikre, at alle er klar. Der er simpelthen blevet afsat for få midler på de sidste budgetforhandlinger, og det vil vi forsøge at rette op på ved næste budgetforlig,« siger Tommy Petersen.

Opbakning af borgmester

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V), er enig i Det Radikale Venstres kritik af mængden af forberedelsespladser, der blev fundet midler til.

»Det er det muliges kunst. Vi har gjort alt det, vi kunne inden for den økonomiske ramme, der ligesom var. Så jo, jeg er faktisk enig med ham i, at der sagtens kan være et behov for at lave flere pladser til lærernes forberedelse,« siger hun.

Spidsbelastning

Tommy Petersen har bedt Børne- og Ungdomsforvaltningen om at beregne, hvad det vil koste at øge antallet af forberedelsespladser fra en plads til en tredjedel af lærerne til halvdelen af lærerne. Og det er nødvendigt, mener han.

»Det vil være i ydertimerne, at lærerne forbereder sig mest. Altså morgen eller eftermiddag. Og så vil der være spidsbelastninger, og der er det altså vigtigt, at man som lærer kan finde et sted at sidde,« siger han.