Skoledagen bliver snart kortere på Sølvgades Skole

FORSØG. Fredag meldte Undervisningsministeriet ud, at Sølvgades Skole er med i et forsøg, hvor timer med lektiehjælp bliver erstattet af mere effektive timer med to lærere til rådighed for eleverne.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

SKOLETID: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kimer slutklokken først klokken 15.30, mens onsdagen lukker eleverne ud klokken 14.15. Sådan ser et klassisk ugentligt scenarie ud for de ældste elever på Sølvgades Skole. Indtil nu.

Tidligere på foråret annoncerede undervisningsminister Merete Riisager (LA) et forsøg, hvor 50 skoler over en 3-årig periode får lov til at fravige folkeskoleloven for i stedet at skabe en mere fleksibel skoledag.

Sølvgades Skole er med

Fristen for at ansøge var kun en lille måned, men ved udløbet havde 75 skoler ønsket at komme med. Fredag sendte Undervisningsministeriet så listen ud med de udvalgte skoler, og her stod Sølvgades Skole på.

Ifølge skoleleder Kim Stenholm Paulsen var det nysgerrigheden efter at prøve nogle nye ting af, der fik Sølvgades Skole til at sende en ansøgning:

»Der har været meget debat omkring understøttende undervisning og skoledagens længde. Vi vil derfor gerne være med til at prøve nogle ting af, så vi får en viden, der kan bruges til at kigge på skoledagens længde og de aktiviteter, man laver i løbet af dagen. Særligt vil vi gerne blive klogere på, om man ved at indføre timer med to lærere, kan opnå noget andet end på de lange skoledage,« forklarer skolelederen.

I ansøgningen til Undervisningsministeriet har Sølvgades Skole budt ind med, at skoleugen skal forkortes med to timer for alle skolens klassetrin, og det er blevet godkendt.

Derfor bliver der travlt i de sidste uger op til sommerferien, hvor ledelsen skal lave skoleskemaerne til næste skoleår.

»I dag har vi et bånd midt på dagen med lektiehjælp og faglig fordybelse. Det er den tid, der kommer til at være i spil nu, men hvordan sikrer vi så det? Vi har søgt på at lave nogle indsatser, der løfter både de fagligt svage og de fagligt stærke, og det får vi bedre mulighed for nu, hvor vi indfører timer med to lærere. Vi får dermed bedre flere muligheder for at kunne dele op i hold og differentiere undervisningen,« siger Kim Stenholm Paulsen.

Skolebestyrelsen er med

Debatten om de kortere skoledage er langtfra ny for Signe Maria Christensen, der er formand for skolebestyrelsen på Sølvgades Skole. Hun glæder sig derfor over, at skolen er med i den nye forsøgsordning:

»Vi er rigtig glade for, at vi har fået muligheden for at komme med i det her forsøg. Der er dog stadig den her uafklarede ting om, hvorvidt der kommer pasning af de børn, der går 0.-6. klasse. Skolen har ikke budget til det, så for at forsøgsordningen skal gennemføres for de mindste, skal der findes finansiering til pasning i de to timer, som de vil få før fri. Det kan dog under alle omstændigheder lade sig gøre for 7.-9. klasserne,« siger hun.

Som mor til fire børn, hvoraf en er gået ud af folkeskolen, en går i 9. klasse og en i 5. klasse, kan Signe Maria Christensen godt mærke, at lange skoledage presser børnene mere.

»Når man taler med lærerne, siger de også, at eleverne er trætte sidst på dagen. Det er derfor spændende, at vi får lov til at konvertere to timers lektiehjælp og faglig fordybelse til tolærertimer, der åbner for mere holddeling,« siger hun.