Skibet i Nikolaj Kirke er ladet med kunst

UDSTILLING. Ægteparret, kunstner Eske Kath og musiker Nanna Fabricius Øland, har skabt udstillingen Skibet.

NIKOLAJ KUNSTHAL: Et containerskib i tre etager. Det er udgangspunktet i Nikolaj Kunsthals nye store udstilling SKIBET, der er skabt af billedkunstneren Eske Kath og musikeren Oh Land.

Parret, der har været gift i fire år og har boet i New York, har sammen skabt den nye udstilling, der henvender sig til både børn og voksne.

Udstillingen, der åbner i dag, onsdag, er en totalinstallation for alle sanser. Det første, der møder én, når man træder ind i kunsthallen, er indtrykket af et kæmpe containerskib i kirkebygningens hovedskib. Containere er stablet op i tre etager, så der er rig mulighed for at gå på opdagelse i skibets indre. Skibets tre dæk rummer perspektiver på udstillingens temaer. Temaer som både vedrører det enkelte menneske og som vores fælles skæbne.

Udstillingen lægger sig i forlængelse af Nikolaj Kunsthals mangeårige tradition for at skabe en særlig type udstilling, der henvender sig til alle aldersgrupper.

Ideen kom ved flytning

Skibet er kunstner- og musikerparret s første større udstillingsprojekt og det første projekt, hvor de er fælles om at skabe alt fra idé til udførelse. Idéen til SKIBET kom af deres oplevelse af at flytte fra New York til Danmark for et år siden, hvor de bestilte en container til at få sejlet deres ejendele hertil. Her fik de at vide, at et helt liv i den vestlige del af verden typisk kan pakkes sammen og være i en 20-fods container.

»SKIBET er barnet. Man sætter det i vandet og håber, at det finder sin egen vej. Man kan lade skibet med meget – men man kan ikke glatte bølgerne ud. Det skal sejle selv,« siger Nanna Fabricius Øland – alias Oh Land – i en pressemeddelelse.

Skibet. Nikolaj Kunsthal, Nikolaj Plads 10. Kan ses frem til januar 2018.