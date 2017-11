Skal Christianshavns Torv være et udendørs folkehus?

CHRISTIANSHAVN. Christianshavns Lokaludvalg vil sammen med borgerne nu diskuttere hvordan Christianshavns Torv bliver et hyggeligt sted for alle uden ulækre scener.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

CHRISTIANSHAVNS TORV: Hjemløse, der har slået lejr på torvet, pizzabakker, bræk, smidte kaffekrus og dårlig belægning.

Det er virkeligheden på Christianshavns Torv, hvor både øldrikkere og børnefamilier færdes.

Men nu vil lokaludvalget sammen med christianshavnerne have styr på torvet, og derfor har de inviteret til høring i januar, hvor borgerne kan komme med forslag til hvordan torvet skal være.

»Vi vil rigtigt gerne have input til, hvordan man kan indrette torvet til alle – både dem, der blot går over torvet, når de kommer op fra metroen, og dem, der sætter sig ned,« formand for Christianshavns Lokaludvalg Poul Cohrt.

Han bor selv i nærheden og synes det er ærgerligt, at torvet ikke længere er et hyggeligt mødested:

»Der har jo i mange år været en tradition her på Christianshavn med at sætte sig ned på torvet med en bajer. Men nogle, der bliver skræmte af at nogen, der ser ud som om de ikke har haft en så heldig vej gennem livet – men de fleste passer jo sig selv og hvis de endelig kommer op og toppes er det som regel i en tilstand, hvor de ikke kan slå særligt hårdt,« siger Poul Cohrt.

Lokaludvalget har allerede fået flere kommentarer fra borgere, der giver udtryk for, at torvet er blevet ulækkert, og så er der en reel bekymring for hjemløse, der angiveligt har slået lejr på torvet.

Flere borgere anfægter også belægningen på torvet, der trænger til en omgang.

Læs mere på Christianshavns Lokaludvalgs hjemmeside.