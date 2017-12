Skærpet indsats mod rotter i Kongens Have

SKADEDYR. Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med en intensiv indsats med rottebekæmpelse i Kongens Have.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

BEKÆMPELSE: Rotteplagen i Kongens Have er for tiden så stor, at Slots- og Kulturstyrelsen har været nødt til at optrappe indsatsen for at få bugt med dem. Bekæmpelsen omfatter bl.a. rydning af buske, fjernelse af jord, opsætning af skraldespande med særlig rottesikring og en opfordring til ikke at fodre dyr i haven.

Tidligere har det været tilstrækkeligt at sætte rottefælder med gift ud. Men i den seneste tid har rotterne etableret reder i de øverste jordlag ved en række bunkere, i rododendron-bede, ved legepladsen og langs voldgraven, hvor de yngler.

»Vi har haft en snak med vores skadedyrsbekæmper og er nået frem til, at vi må gå mere aktivt til værks, hvis vi skal komme rotterne i Kongens Have til livs – og det skal vi,« siger slotsgartner i Kongens Have, Lars Friis, i en pressemeddelelse.

»Nu går vi ind og fjerner rotternes ynglesteder, som blandt andet er i havens rododendronbedene, ved bunkerne og langs voldgraven ved slottet. år først rotternes leve- og ynglesteder er væk, vil det blive væsentligt nemmere at håndtere de rotter, der helt naturligt findes i haveanlæg i storbyer,« siger han.

Skadedyrsbekæmperen vil i aften- og nattetimerne, når haven er lukket for gæster, have tilladelse til at nedskyde rotterne, lige som der også vil blive brugt særligt trænede rottehunde.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i 2018 udarbejde en ny plan for den videre udvikling af haven, hvor der også skal tages stilling til, hvad der skal ske med de områder, det har været nødvendigt at rydde i forbindelse med rottebekæmpelsen.