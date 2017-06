Sjællandsk malerfirma i vækst

Det sjællandske malerfirma Maler Christensen er en virksomhed, der på trods af sin nylige opstart i 2012 allerede har etableret sig med en markant vækst.

Virksomheden lægger vægt på altid at kunne tilbyde kompetent faglighed samt at spænde så bredt som muligt indenfor de tilbud, de yder i forhold til malearbejde, og denne tilgang har båret frugt. På nuværende tidspunkt har virksomheden allerede udført tusindvis af maleropgaver for alt lige fra privatpersoner til større virksomheder, og kundekredsen ser kun ud til at blive større.



Virksomheden har sin adresse i Slagelse, men sørger også for at varetage opgaver i mange andre byer. På den måde er der nemlig altid nok at se til for de travle og kompetente ansatte hos Malerfirmaet Christensen. Hvis virksomhedens travlhed fortsætter med at udvikle sig i samme tempo, som den har gjort indtil nu, kan de ansatte derfor snart se frem til at få flere kvalificerede kollegaer på holdet.

Udfører opgaver i alle størrelser

Firmaet favner bredt i deres kompetencer. Det betyder, at de har en bred kundekreds, der både rummer privatpersoner og virksomheder, og som strækker sig udover hele Sjælland.

Uanset om man som privatperson mangler hjælp til et lille malerjob, eller om man som firma skal have malet et stort område, kan man have brug for faglig kompetence for at opnå det bedst mulige resultat. Den rigtige fagmæssige viden og kunnen sikrer nemlig et resultat, hvor malingen er i en god og langtidsholdbar kvalitet og ensartet påført.

Derfor sørger Malerfirmaet Christensen for, at alle typer af opgaver, som deres kunder har, klares med den helt rette ekspertise. Der er ikke den opgave, som er for lille eller for stor for det hastigt voksende malerfirma.

Lægger vægt på kompetent rådgivning

En af de centrale værdier bag Malerfirmaet Christensen er, at deres kunder altid skal gå fra en handel med en oplevelse af at have fået god service. Ifølge virksomheden indebærer det også, at kunderne skal møde kompetent rådgivning, så de kan sikre sig et kvalitetsresultat, som også glæder i længden. På denne måde håber de ansatte hos Malerfirmaet Christensen at kunne bygge videre på succesen og sikre sig mange flere kunder i fremtiden. Ønsker du at læse mere om firmaets arbejde som maler i Slagelse, kan du finde yderligere information på virksomhedens hjemmeside.