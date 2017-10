Så er det festivaltid igen: København trækker i bluesen

BLUES. Snyd ikke dig selv for masser af blå toner, når Copenhagen Blues Festival fylder byen med herlig musik til og med søndag.

Af Christian M. Olsen

MUSIK: København summer af blues i denne uge. For 17. gang byder Copenhagen Blues Festival på en farverig palet med bluesmusikkens forskellige stilarter og nuancer.

»Blues er mange ting, fuld af tradition, men også i konstant udvikling. Festivalen gør som altid sit bedste for at vise de blå stilarter så flot og varieret som muligt, helst i god balance mellem det traditionelle og de nye trends, som kan opleves i både den internationale line-up og den stærkt repræsenterede danske bluesscene,« lyder det fra arrangørerne.

På copenhagenbluesfestival.dk kan du dykke ned i programmet, men et par højdepunkter, skal du ikke snydes for: Onsdag aften spiller et af landets store bluestalenter, Oscar Mukherjee, på Mojo kl. 21.30. Han har netop vundet ’årets pris’ på Femø Jazzfestival.

Samme sted skal Årets Danske Blues Navn findes torsdag aften. Det sker kl. 22 efter at Corey Harris har givet koncert klokken 19. Der er gratis adgang til prisuddelingen og den efterfølgende blues jam – men ikke til koncerten.

Fredag aften kl. 22 kan du høre Trioen Chris Grey & The BlueSpand i Galatheakroen, og du må heller ikke snyde dig selv for Aske Jacoby med musikalske legekammerater på La Fontaine lørdag og søndag kl. 22.