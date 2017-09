S vil bruge flere penge på at rydde op efter dig

Budget. Overborgmester Frank Jensen (S) vil til de kommende budgetforhandlinger afsætte flere penge til mere renhold i byen. Han er ked af, at byen ligner en losseplads, og at københavnerne glemmer at rydde op efter sig.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

AFFALD: »Det kan vi ikke være bekendt overfor vores by og vores gæster.«

Så kontant lyder det fra overborgmester Frank Jensen (S), der er godt og grundigt gammeldags træt af, at København flyder med affald. Han appellerer til, at vi rydder op efter os, og så vil han afsætte penge på budgettet til mere renhold.

Målet er, at to ud af tre københavnere i 2025 skal synes, at de bor i en ren by – i dag er det kun én ud af tre, der oplever, at de godt kan være deres by bekendt i forhold til affald.

I dag bruger kommunen 220 millioner kroner om året på rengøring, men til de kommende budgetforhandlinger vil Frank Jensen gerne smide et par millioner oven i til hyppigere tømning af skraldespande og hurtigere rengøring efter sommerfester i parker.

Kommunen rydder op

Men helt ærligt? Jeg er også skatteborger i København og ville da hellere have at mine penge blev brugt til renovering af skoler. Er det ikke pløkåndssvagt at sætte penge af til at rydde op efter københavnere?

»Jo, helt enig, jeg ville også hellere bruge pengene på andre ting. Og jeg håber da også, at det her vil få københavnere til selv at tage større ansvar. Jeg bliver rigtigt ked af, når jeg ser henslængt ispapir, kaffekopper og dåser. Nogle gange er det, fordi sorte fugle eller vinden har taget dem op af overfyldte skraldespande, så folk har haft et forsøg på at komme af med skraldet. Men der er også dem, der regner med, at kommunen kommer og rydder op. Det gør vi også, men der går jo timer, inden vi kommer,« siger Frank Jensen, mens han undrer sig over dynger af affald i søerne og under caféborde.

Men man skal jo have et sted at smide sit affald.

Flere skraldespande

Socialdemokraternes mål til budgetforhandlingerne er blandt at få flere og også større skraldespande, så man også kan komme af med pizzabakker. Frank Jensen så også gerne, at det var muligt for kommunen at udskrive bøder til miljøsvin.

»Det der med at give stokkeslag på Rådhuspladsen, det er også en mulighed, nej det er selvfølgelig noget pjat og sagt med et meget stort smil. Men jeg ville da gerne have, at Folketinget ændrede lovgivningen, så kommunen kunne udskrive bøder, hvis folk ikke rydder op efter sig. Det tror jeg har en præventiv virkning, hvis folk får en regning på 1000 kroner, når kommunen skal rydde op efter en minifest i parken eller på havnefronten,« siger Frank Jensen (S).

Ud over penge til mere affald håber Frank Jensen også, at københavnerne vil ændre adfærd.

»Når jeg er ude at tale med pensionistklubber er de flove over alt det affald på gaden. Der er byer, der er mere beskidte, men vil ikke acceptere en kultur, hvor det flyder med plastik og affald.«