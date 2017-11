Radikale: Ældre skal bo på vandet

PLEJEHJEM. Christianshavns ældre skal også have et plejehjem. Det kunne ligge i havnen, mener radikal politiker. Borgmester er begejstret for ideen, men mener den er for dyr og urealistisk.

Af Anja Berth

ÆLDRE: Forestil dig at skulle sige Ohøj Skipper, når du skal besøge din gamle mor.

Det kan blive virkelighed, hvis det radikale medlem af Borgerrepræsentationen Henrik Nords forslag om et flydende plejehjem bliver ført ud i livet.

Han foreslår, at kommunen køber en husbåd, placerer den i Københavns Havn mellem Udenrigsministeret og Dansk Arkitektur Center, DAC, og indretter den som plejehjem.

Baggrunden for ideen er, at Christianshavn som den eneste bydel ikke har et plejehjem, og det er ikke i orden, mener Henrik Nord:

»Vi ved fra Ældresagen, at ældre på Christianshavn har et stærkt bånd til bydelen, og at de ikke vil være glade for at blive rykket op med rode. Der er lige nu ingen ledige grunde på Christianshavn, som kommunen kan betale, og derfor er det oplagt at købe en stor husbåd og indrette den til plejehjem, så de ældre kan blive på Christianshavn, selvom de er blevet gamle.

Vi har fra undersøgelser set, at det er vigtigt for ældre at blive i deres bydel – nogle er måske vokset op her og har boet her hele deres liv. Derfor er det hårdt pludselig at skulle til Østerbro eller Vanløse, når man skal på plejehjem,« siger Henrik Nord.

70 lejligheder

Helt konkret forestiller han sig en husbåd på 100 meter lang, 20 meter i bredden og tre meter højt. Her skal være 70 lejligheder, som et typisk plejehjem er.

»Vand har en god indvirkning på mennesker, og jeg tror, at det vil give de ældre stor livskvalitet at have udsigt til vand og bo på vandet, samtidig med, at de bliver i deres bydel,« siger Henrik Nord.

»Vi vil blive det første i verden, der laver et flydende plejehjem, det vil give god omtale,« siger han.

Sidste år var der underskriftsindsamlinger om netop et plejehjem på Christianshavn. Underskrifter, der stadig ligger hos borgmester på området, sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):

»Jeg synes, at det er en fantastisk kreativ idé og bakker for så vidt op om den, og derfor har jeg også bedt forvaltningen om at regne på det. Det viser sig, at være en meget stor båd, og jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre hverken byggemæssigt eller økonomisk,« siger Ninna Thomsen.

Hun er dog enig med Henrik Nord i, at der bør ligge et plejehjem på Christianshavn.

»Det er helt urimeligt at ældre skal have revet deres netværk op, når de bliver ældre – det betyder uhyre meget, at omgivelserne er de samme – at den bager, man godt kan lide, er den samme og så videre. Derfor bør og skal der ligge et plejehjem der, for det er eneste bydel, der ikke har et plejehjem, og det kan vi ikke være bekendt,« siger Ninna Thomsen.

Hun har bedt forvaltningen fortsat om at undersøge mulighederne for køb af grunde på Christianshavn, der indtil videre har vist sig at være for dyr.