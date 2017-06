Prinsens Bro er i en elendig forfatning

PROJEKT. Renoveringen af Prinsens Bro bliver mere omfattende end først antaget og sker tidligst til efteråret.

Af Jesper Marthin

jma@minby.dk

RENOVERINGER: Efter påske startede renoveringen af Prinsens Bro, men kort efter opstart af projektet har det vist sig, at broens tilstand er meget ringere end først antaget. Det betyder, at den planlagte renovering af betonbjælkerne i broen ikke er tilstrækkelig til, at broen skal holde i en længere årrække. Derfor har Københavns Kommune i samarbejde med rådgiver og entreprenør besluttet at standse renoveringsarbejdet på broen.

Frem for kun at renovere betonbjælkerne og rækværket, er det nødvendigt at totalrenovere broen, og derfor arbejder forvaltningen nu på at udforme et nyt projekt. Det nye projekt vil stadig omfatte et nydesignet rækværk, fordi det eksisterende rækværk er gennemtæret og skævt efter flere påkørsler. Broen vil i perioden frem til udskiftning af brodækket fortsat være åben og sikker at køre på. Broen forventes dog at blive nedklassificeret for særlig tung trafik.

Når renoveringsarbejdet bliver genoptaget, vil det være nødvendigt at lukke for al færdsel over broen i forbindelse med nedtagning af den gamle og etablering af ny bro-overbygning. Det forventes, at det nye renoveringsprojekt tidligst kan udføres fra efteråret.

Løft til hele området

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at give et løft til hele området og er, sideløbende med renoveringen af Prinsens Bro, i gang med at renovere Frederiksholms Kanal. Når renoveringerne er blevet gennemført, vil de seneste 15 års renoveringer af kanalgaderne langs Middelalderbyen være fuldt gennemført.

Borgerrepræsentationen har bevilget yderligere midler til renoveringen, så det er muligt også at renovere brolægningen mellem Prinsens Bro og Bryghusgrunden sammen med det øvrige projekt, hvor der anlægges promenade langs kajkanten, og fortovet langs facaderne sættes i stand i hele gaden. Dermed bliver Frederiksholms Kanal totalrenoveret.

Det er planen, at arbejdet startes op i sensommeren og afsluttes i foråret 2017. De ekstra midler betyder, at projektet bliver gennemført senere end planlagt. Samtidig sørger forvaltningen for at koordinere renoveringen af Frederiksholms Kanal med renoveringen af Prinsens Bro, så der ikke bliver gravet op i området flere gange.