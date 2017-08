Pride i kærlighedens navn

MANGFOLDIGHED. Optoget gennem København sluttede på Rådhuspladsen med stor fest. Undervejs i den lange og festlige parade fik tilskuerne masser af musik, regnbueflag. Og kærlighed.





Af Anja Berth

abe@minby.dk

OPTOG: Bøsser, lesbiske, transeksuelle, kommunister, konservative, socialister, alternative, heteroseksuelle, høje, lave, tynde, tykke, unge, voksne, gamle, vegetarer og kødspisere.

De var der alle sammen, da der lørdag 19. august var Pride-parade i København og på Frederiksberg. 35.000 var med, da paraden gik fra Frederiksberg Rådhus til Københavns Rådhus.

Ifølge kommunikationschef i Copenhagen Pride, Thomas Rasmussen, forløb paraden rigtig godt.

»Det var første gang vi gik ad Frederiksberg Allé,. hvor der var regnbueflag på alléen, og det tog både tilskuere og deltagere rigtigt godt imod. Så alt i alt var det en rigtig god Pride i år,« siger Thomas Rasmussen.

Ifølge politiet er der i forbindelse med Pride-ugen anmeldt fem hadforbrydelser.

»Det er jo helt forfærdeligt. Vi sørger for trygge rammer, men når folk tager videre i byen er der åbenbart nogen, der synes, at regnbueflag på kinderne er målskive for overgreb. Det er helt uacceptabelt, men viser, at det stadig er nødvendigt at holde Pride,« siger Thomas Rasmussen.