Politistation i St. Kongensgade bliver til boliger og butikker

Af Frank S. Pedersen

Udvikling: I januar sidste år satte statens ejendomsselskab Freja Ejendomme den tidligere nedlagte politistation på Store Kongensgade 100 og den tilhørende naboejendom i nummer 106 til salg for i alt 100 millioner kroner.

Nu er ejendommene solgt til EjendomsSelskabet Norden.

»Vi har lige overtaget fra Freja, og nu går vi og pusler med forskellige muligheder,« fortæller administrerende direktør Peter Andreassen, der understreger, at selskabet ikke investerer på langt sigt, men udvikler og videresælger sine ejendomme.

Ny facade

»Jeg ved endnu ikke, om vi selv renoverer eller sælger videre som projekt. Jeg håber at vi har en løsning klar inden for et halvt års tid,« siger direktøren. Han har dog en idé om, hvordan fremtiden for bygningen i nummer 100 ser ud.

»Det bliver nok noget med publikumsorienterede erhverv som restauranter eller butikker i stueetagen og boliger ovenover. Og så kunne den godt fortjene en ny facade. Det er for tidligt at sige noget konkret, men det bliver noget der passer ind i området,« lover han.

De 3.004 kvm på Store Kongensgade 100 deler matrikel med Østre Landsret. Ifølge salgsmaterialet opføres der et sikkerhedshegn mellem de to naboejendomme. Ifølge indenforvoldene.dk er den moderne ejendom på adressen 100-104 tegnet og opført af arkitekt Alex Poulsen (1910-1999) i 1968.