Politisk flertal vil have ryddet op i Erdkehlgraven

Der måtte afstemning til, da et høringssvar om Erdkehlgraven blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Et lille flertal anbefaler at afvise lovliggørelse af Fredens Havn.

Af Christian M. Olsen

Står det til et flertal af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal Fredens Havn i Erdkehlgraven ikke lovliggøres, men derimod fjernes. Politikerne måtte ud i afstemning, da udvalget mandag skulle tage stilling til et høringssvar til Kystdirektoratet.

Direktoratet, der er myndighed over vandområdet mellem Holmen og Refshalevej, behandler som beskrevet i City Avisen i sidste uge en ansøgning fra Fredens Havn om en lovliggørelse af det havneområde af både og flydebroer, der gennem de seneste år er skudt op i Erdkehlgraven uden myndighedernes tilladelse.

Blandt beboere på Holmen er der stor utilfredshed med den selvbestaltede bådeplads, hvor flere skibe er mere eller mindre sunket og et enkelt brændt. Desuden har flere indsigelser gået på miljøforhold og affaldssvineri i vandet og langs Refshalevej.

Et snævert flertal bestående af Socialdemokraterne, Konservative, Venstre og Liberal Alliance stemte for at sende et høringssvar, hvori det fremgår, at Københavns Kommune ikke kan tilslutte sig en lovliggørelse af området.

Jeg har kæmpet en kamp gennem flere år sammen med Christianshavns Lokaludvalg for at få ordnede forhold ved Refshalevej, så jeg er rigtig glad for, at det nu ser ud til at lykkes, siger Jakob Næsager, der ikke vil afvise, at der kan etableres en bådebro på området.

Men det skal ske under ordnede forhold, understreger han.

Der skal ryddes op

For socialdemokraterne var to ting afgørende for, at man valgte at stemme for høringssvaret.

Der skal ryddes op omkring sivene og stranden, og så skal det sikres, at der er offentlig adgang. Af ansøgningen fra Fredens Havn fremgår det, at der er tale om en forening på 15 medlemmer, der ikke planlægger at optage nye medlemmer. Det betragter vi ikke som en forening, men som en lukket klub, siger Socialdemokraternes gruppeformand Lars Weiss.

For lidt dialog

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) stemte imod høringssvaret, men blev altså underkendt af et spinkelt flertal i udvalget.

Processen om Erdkehlgraven bærer præg af, at der længe har været alt for lidt dialog mellem Fredens Havn-folkene, naboerne og andre, der har en interesse i området. Selvfølgelig skal det naturskønne område ikke ødelægges, men der skal også være plads til liv og også alternativt byliv, siger teknik- og miljøborgmesteren til City Avisen.

Han håber, Kystdirektoratet har tænkt sig at arbejde konstruktivt videre og tage hul på dialogen.

Det er vigtigt, at København ikke bliver en alt for velfriseret by. Vi ved fra andre byer, hvor meget liv og karakter, husbåde i et område kan skabe. Det håber jeg også, København kan få glæde af, siger Morten Kabell.

Kystdirektoratet forventes at have en afgørelse klar i andet kvartal.