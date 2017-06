Politipatruljer til fods skal øge trygheden

Natteliv. Politiet styrker nu indsatsen i nattelivet med såkaldte ‘tryghedspatruljer’, der skal bevæge sig til fods.

Af Christian M. Olsen

cmo@cityavisen.dk

TRYGHED: Københavns Politi vil i det nye år etablere særlige, uniformerede ’Tryghedspatruljer’, der fredag og lørdag nat skal bevæge sig rundt til fods i byens festområder.

»Tryghedspatruljerne skal arbejde proaktivt og forebyggende og supplere vores kørende patruljer i nattelivet,« forklarer ledende politiinspektør Jan Bjørn, der som chef for Stationsenheden i Københavns Politi har det operative ansvar for den samlede indsats.

»Vi sætter ind over en bred kam, der også omfatter overtrædelser af ordensbekendtgørelsen som for eksempel tisseri på gader og i porte, henkastning af affald, råben og skrigen samt anden forstyrrelse af den offentlige orden,« siger Jan Bjørn, der oplyser, at indsatsen vil blive koordineret med politiets kontrol af byens ca. 1.100 restaurationer med alkoholbevilling.

Ros fra lokaludvalg

Initiativet får ros af Indre By Lokaludvalg, som tidligere har peget på, at politiets tilstedeværelse er afgørende for trygheden i Indre Bys natteliv. Især er det vigtigt, at betjentene er til fods og ikke i bil.

»Jeg er overbevist om, at politiets tilstedeværelse i nattelivet er meget vigtig for trygheden i Indre By. Vi har i lokaludvalget fået et klart indtryk af, at de gående betjente har en bedre tryghedsskabende effekt sammenlignet med patruljevogne,« siger Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg.

Politiet vil samarbejde med gadeplansmedarbejdere, Natteravne og kommunens forvaltninger i Tryg By-samarbejdet.

»Vi skal se problemerne i deres helhed for at kunne løse dem,« siger Jan Bjørn.