Politianmeldelserne fyger i Pisserenden

BLOKADE. Først fik politiet til opgave at sikre, at vejarbejdet i Sankt Peders Stræde kunne fortsætte. Så meldte beboerforeningen kommunen til politiet. Nu håber beboerne på dialog.

Af Frank S. Pedersen

fsp@minby.dk

INDVIKLING: Striden om vejarbejdet i Nørre Kvarter fortsatte på fuld blus i ugen der gik. I sidstes uges avis var vi nået til uge tre, og kommunen truede med politi og bøder, hvis beboerne fortsat forhindrede vejarbejdet.

Tirsdag morgen blev der gjort alvor af truslerne og politiet blev sat til at fjerne vrede beboere, der havde taget opstilling foran en lastbil i Sankt Peders Stræde.

Det endte dog fredeligt uden arrestationer efter en del diskussion, hvorefter beboerne blev bedt om at gå ind på fortovet, og brolæggerne arbejdede videre under politibeskyttelse, fortæller Søren Rud fra Nørre Kvarters Beboerforening.

Torsdag svarede beboerforeningen så igen ved at melde Teknik- og Miljøforvaltningen til politiet, for at udøve hærværk på fortovet og vejbanen i Sankt Peders Stræde. Desuden meddelte man, at blokaden mod arbejdet var indstillet.

Dialog med beboerne

’I håb om, at politikerne på Rådhuset har haft en god efterårsferie, hvor der har været tid til at tænke sig om, har vi besluttet midlertidigt at indstille blokade og demonstration i kvarteret, som en opfordring til kommunen om, at gå i dialog med beboere og forretningsdrivende, så vi kan vende tilbage til den borgerinddragelse, der i sin tid var så vigtig for kommunen’, skriver Søren Rud.

Striden drejer sig om, at beboerne ikke vil finde sig i, at den vejindretning de selv var inddraget i, er blevet ændret i det projekt der udføres.