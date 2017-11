Pølsevognen lever

PØLSESNAK. I sidste uge var vi her på avisen med til at give et indtryk af, at pølsevognen var en truet madart.

Det var vi, fordi Københavns Kommune på deres hjemmeside skriver, at ting som sundhed, bæredygtighed og nytænkning vægter, når Teknik- og Miljøforvaltningen skal tildele nye pladser til byens madvogne.

Det fremgår ikke af vores artikel, at kommunen i nogle af sine annonceringer efter nye madvogne specifikt efterspørger klassiske pølsevogne.

Det gør sig for eksempel gældende for den pølsevogn, der skal stå på Nørrebros Runddel.

Det kan man læse i et svar fra forvaltningen til pølseentusiasten Jakob T.G. Madsen, som i første omgang startede debatten om Københavns pølsevogne.

Sundhed vægter højt

Det ændrer imidlertid ikke på, at Københavns Kommune på deres egen hjemmeside skriver, at man i konceptet for nye madvogne lægger vægt på: Sundhed, økologi,

bæredygtighed, nytænkning, noget unikt for byen, bredere mangfoldighed i madsortiment og en flot salgsvogn.

Kommunen skriver yderligere, at selv for københavner-pølsevognen lægger de vægt på sundhed og nytænkning.

Det er blandt andet det, som socialdemokraten Niels E. Bjerrum kritiserer her i avisen, da han mener, at pølsevognen skal være, som pølsevognen altid har været.

Han kritiserer også, at det tager 12 uger for Teknik- og Miljøforvaltningen at tage stilling til en ansøgning fra en ny pølsemand eller kvinde.

Færre har lyst til pølse

Behandlingstiden er, som den er, fordi der skal være mulighed for, at potentielle ansøgere kan nå at ansøge. Det skriver teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL), i et debatindlæg i Information torsdag.

Her forklarer han også, at forvaltningen giver færre stadepladser til pølsemænd og kvinder, fordi de får færre ansøgninger, end de fik før i tiden.

