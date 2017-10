Planer for Sankt Pauls Plads på dagsordenen

Af Frank S. Pedersen

fsp@minby.dk

INDRETNING: Hen over sommeren flyttede hundeluftergården fra pladsen foran Sankt Pauls kirke til Eidsvolls Plads. Det skete efter at kommunen længe havde bakset med en dispensation fra fredningsmyndighederne.

Nu står man så tilbage med at få indrettet den hundefri Sankt Pauls Plads. Det er et arbejde som længe har stået på Indre By Lokaludvalgs to-do-liste, og som blandt andet blev grundigt diskuteret på en workshop i juni sidste år. Udvalget har gemt referatet fra den gang og lægger på sit møde på torsdag op til at bruge idéerne som baggrund sammen med nye idéer fra offentligheden.

Varm på modellen

Et meget gennemgående tema fra workshoppen om Nyboder var muligheden for at få modellen af det gamle København til pladsen. Modellen er blevet til overs, efter at Københavns Museum er flyttet fra Vesterbrogade til Stormgade, hvor man planlægger en mere digital udgave.

I referatet fra workshoppen var der blandt andet input fra Jakob Grøndahl:

’Sankt Pauls Plads kan danne rammen om et fællesskab. Der skal skabes ejerskab til og ansvar for pladsen. På pladsen kan der for eksempel indrettes byhaver for skolens børn samt for beboerne, sansehave, bænke og plæner.

En bymodel vil passe godt ind i omgivelserne og børneinstitutionerne kan komme og kigge på den.

Indret Sankt Pauls Plads til leg og ophold samt aktiviteter som marked og fællesspisning

Omgivelserne indbyder til ro og fordybelse. Man kan sidde og tænke sig om.

Sankt Pauls Plads skal indrettes med respekt for kirken.’

Lars Wallenberg forholdt sig også til idéen med bymodellen:

’Der er efterspørgsel efter bymodellen, som tidligere stod foran Bymuseet på Vesterbrogade. På Sankt Pauls Plads vil en masse mennesker kunne se den. Der kommer mange turister forbi. Kommunen er positivt indstillet overfor ideen. Bymodellen kan bruges af skolen. Det samme kan haver og urter på Sankt Pauls Plads.’

Flere beslutninger

Lokaludvalget lægger op til at kontakte Realdania med ønske om støtte dels til en skitse til ny indretning af Sankt Pauls Plads og dels til anlægsudgifterne til en ny indretning af pladsen

På mødet i lokaludvalget skal man desuden også tage stilling til at indhente tilbud fra landskabsarkitekter om forslag til forbedring af hundelufterpladsen på Eidsvoll Plads. Og bede kommunen om bedre gadebelysning Sankt Puals Plads, der af nogle betegnes som utryg.

Så vidt vides, har museet endnu ikke truffet endelig beslutning om bymodellens fremtid.