Pisserenden overgiver sig aldrig

Beboerne i Nørre Kvarter har to uger i træk protesteret over ændringer af fortov og veje, fordi de ikke mener, at selve udførslen lever op til beslutningen for to år siden. Udemokratisk at tromle over hovedet på os,« siger beboerne, mens Morten Kabell (EL) mener, at der kun er tale om småjusteringer, som ikke kræver ny politisk behandling. Foto: Michael Paldan

BLOKADE. For anden uge i træk har beboerne i Nørre Kvarter blokeret for kommunens vejarbejde i Sankt Pedersstræde, fordi de ikke mener, at arbejdet er det, som blev besluttet. Det er kun småændringer, siger borgmester Morten Kabell (EL)

Af Anja Berth

abe@minby.dk

PISSERENDEN: For anden uge i træk har beboerne i Nørre Kvarter – bedre kendt som Pisserende – blokeret vejarbejdet i Sankt Peders Stræde, hvor fortovet er ved at blive udvidet. Beboerne gør ganske enkelt oprør overfor den såkaldte bylivsakse, der består af en række forbedringer eller forværringer – afhængigt af øjnene der ser.

Med skilte med slogans som ’BEVAR OS VEL’ og ’BORGERINDDRAGELSE NU krevet med rød Penol 700 har beboere i kvarteret to uger i træk drukket morgenkaffen midt i gravkoens spor og på den måde blokeret arbejdet.

For ifølge beboerne i Nørre Kvarter er arbejdet med blandt andet en fortovsudvidelse af hjørnet ved Sankt Peders Stræde og Teglgårdstræde ikke den beslutning, som politikerne vedtog i Borgerrepræsentationen for to år siden.

Langt fra beslutningen

»Projektet med Bylivsaksen er nu så langt fra den oprindelige beslutning og det, som vi blev præsenteret for i 2015, at vi ikke kan andet end at stoppe arbejdet, indtil politikere erkender, at der her ikke er tale om reel borgerinddragelse, men om kommunal tromlen hen over beboere og forretningsdrivende,« siger formanden for beboerforeningen i Nørre Kvarter Søren Rud, der har stået i spidsen for demonstrationen.

Men teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) mener ikke, at politikerne tromler hen over beboerne:

»Når vi fra politisk side godkender et projekt, så er planerne stadig på et overordnet niveau. I forbindelse med detailprojekteringen får man altid ny viden, der kan medføre behov for at justere et projekt. Hvis der er tale om små justeringer, kan de gennemføres uden en ny politisk behandling. Det er tilfældet her.«

Men Søren Rud mener ikke, at der er tale om småjusteringer:

»Der er ikke tale om små justeringer, men om et helt andet projekt med to store fortovsudvidelser, som vi ikke har bedt om,« siger Søren Rud.

Men den kritik afviser Morten Kabell:

»De udvidede fortove har hele tiden været planlagt til bl.a. cykelparkering, men i nogle tilfælde kommer de lidt andre steder end oprindeligt planlagt. Og de hævede flader i krydsene har vist sig uegnede i Nørre Kvarter. Derfor bliver de erstattet med slebne brosten, der vil have samme effekt i forhold til at få bilister til at sænke hastigheden og øge opmærksomheden på cyklister og fodgængere,« siger Morten Kabell (EL).

Lang dialog med beboere

Beboerene i kvarter føler ikke, at de er blevet hørt – hvilket fremgik sidste uge, da den første demonstration fandt sted, og hvor flere beboere gav udtryk for, at politikerne tromler dem.

»Vi har haft en lang og god dialog med beboerne i Nørre Kvarter tidligere i forløbet. Her har vi lyttet til deres ønske om, at de fysiske forandringer af kvarteret ikke må bidrage til øget fest i gaden. Blandt andet har vi med tidligere gennemførte projekter i Studiestræde og Vestergade reduceret antallet af biler, der ligger og cirkulerer i kvarteret i de sene nattetimer,« siger Morten Kabell, der også påpeger, at trafiksikkerheden øges:

»Projektet i Teglgårdsstræde, Larsbjørnsstræde og Kattesundet har primært til formål at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere,« siger Kabell.