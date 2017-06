Panton, Wiinblad og Irma-dåser

GAMLE DAGE. Retromania i Sankt Peders Stræde 28 frister med orange Verner Panton-lamper og gode sager fra de bedste design-årtier i Danmark. Også turister kan få souvenirs i verdensklasse.

Af Anja Berth

SANKT PEDERS STRÆDE: Orange, røde og gule farver byder velkommen, så man straks bliver i godt humør.

Retromania i Sankt Peders Stræde 28 er netop åbnet og frister med lamper, vaser, spejle og møbler fra 50’erne, 60’erne og 70’erne.

Indehaverne er Lisbeth og Benny Brandt, der i årevis har haft butikken Retromania på Nørrebrogade. Den har de fortsat, men nu har de altså åbnet endnu en butik, for alle dem, der ikke vil nøjes med Ikea-møbler.

»Folk vil have noget, der har personlighed og sjæl. De gider ikke kun bo med gamle ting, de vil have ting, der minder dem om deres forældre eller bedsteforældre,« siger Lisbeth Brandt, der selv er vild med designere som Verner Panton.

Midt under interviewet kommer seks granvoksne mænd brasende ind. De er en gruppe venner fra henholdsvis Los Angeles og Berlin og er i København for at se Crazy Christmas Cabaret. De bor på Hotel SP34 og er stolte over, at de kunne gå 100 meter fra hotellet uden at købe noget. Ved Retromania måtte de give op, En af dem faldt pladask for et spejl, som de har fået lagt til side.

Retromania har også en særlig lille afdeling for danish design målrettet turister.

Men alle os dødelige københavnerne må altså godt blive lokket af udødelige klassikere.

Retromania har åbent mandag-fredag fra 11-17.30 og lørdag fra 10-15.00.

abe@minby.dk