På tur i Pontoppidans København

RUNDVISNING: I år er det 100 år siden, at forfatteren Henrik Pontoppidan modtog nobelprisen i litteratur. Det fejrer History Tours med rundvisninger i Pontoppidans København.

Historiker Christian Holm Donatzky, der er guide på vandringen, fortæller:

»Det Moderne Gennembrud, Den Teknologiske Revolution, Industrialiseringen og den demokratiske udvikling fra Estrups provisoriestyre uden om Folketinget til Systemskiftet i 1901, hvor Danmark fik et parlamentarisk demokrati udgør en vigtig ramme for hans romaner. I begyndelsen af 1900-tallet var der en stor fremskridtstro – bl.a. på grund af den teknologiske udvikling, men Pontoppidan var skeptisk over for meget af udviklingen, og fremskridtstroen fik også et ordentligt knæk, da Første Verdenskrig brød ud. Det var netop under Første Verdenskrig, Pontoppidan fik nobelprisen, som han delte med Karl Gjellerup.«

Vandringen starter på Højbro Plads ved rytterstatuen af Absalon hver lørdag kl. 12 i august og september. Turen går forbi steder, hvor Pontoppidan selv og personerne i hans historier færdedes.

Vandringerne kl. 12 foregår på dansk. Der er vandringer kl. 10 på engelsk. cmo