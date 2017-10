P-plads på Dokøen går under jorden

Af Frank S. Pedersen

fsp@minby.dk

UDVIKLING: Kørende publikum til forestillinger som Othello, Rigoletto og Madame Butterfly vil en gang i fremtiden kunne parkere under jorden og via en tunnel komme direkte ind i Operaen.

Ønsket om at flytte parkeringsområdet nord for Operaen på Dokøen til et underjordisk anlæg syd for er en del af indholdet i et kommende tillæg til lokalplanen Holmen II, som kan være på vej i det politiske system.

Grunden til at man skal bruge en lokalplanændring er dog ikke flytningen af p-pladsen, men et ønske om en ny offentlig tilgængelig park oven på p-kælderen. En park er ikke inden for rammerne af de gældende planer for området, der er udlagt til boliger og serviceerhverv i kommuneplanen.

Ændringen vil også betyde, at byggeret på 19.000 kvadratmeter fjernes, men til gengæld vil det blive muligt at bygge op til 1.000 kvadratmeter café, toiletfaciliteter og lignende.

Lokalplantillægget vil give mulighed for at bruge de nuværende p-områder under den nordlige øs fredede kraner til nye formål, inden for rammerne af de gældende fredningsbestemmelser. Den eksisterende byggemulighed på Nordøen ca. 12.000 kvadratmeter forventes bevaret.

Planerne om og mulighederne i en park på den sydlige ø blev i juni diskuteret på en workshop arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg.

Her var der mange idéer til udnyttelsen af parken. Alt fra små intime scener over en bemandet legeplads til anløbsmulighed for kajakker, robåde og mindre både, mulighed for fiskeri, svævebane på tværs af havnen og japanske sansehaver blev nævnt.

Det er fonden bag Operaen, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, der ønsker at forbedre forholdene på Dokøen. I første omgang er der tale om en startredegørelse, som ender ud i en lokalplan, der ventes endeligt vedtaget omkring årsskiftet 2018/2019, og området forventes at stå klar til brug i 2021.