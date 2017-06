Hvis Jean de France tog en selfie

SELVFEDME … ville det handle om, hvor fantastisk livet var i Paris. 27-årige Pelle Emil Hebsgaard fra Vesterbro spiller hovedrollen som Jean de France i Folketeatrets opsætning af Holbergs klassiker om den selvinscenesættende Hans.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

PREMIERE: Hvad sker der, når man ikke vil lukke fremmede ind, og hvorfor har nogle mennesker så travlt med iscenesætte sig selv for at få omverdenens bekræftelse?

Det er nogle af temaerne i Folketeatrets opsætning af Holberg-klassikeren Jean de France, der har premiere 30. januar.

I hovedrollen som den danske bondeknold Hans, der tager til Paris og kalder sig Jean de France, ses den 27-årige skuespiller og performer Pelle Emil Hebsgaard.

»Stykket er meget aktuelt nu, hvor flygtningedebatten hersker, og vi ikke vil lukke folk ind, fordi vi er bange for det fremmede. Jeg kan slet ikke have det der fremmedhad,« siger Pelle Emil Hebsgaard, der har kastet sig ud i den »pissesvære« rolle som Hans Frandsen, der kommer hjem til Danmark efter 15 uger i Paris. Hvis han havde haft en iPhone, ville han med garanti have taget masser af selfies og lagt på Instagram og andre sociale medier.

»Forestillingen handler også meget om selviscenesættelse, men også om, hvordan han må kæmpe for at få accept i stedet for, at de møder ham med åbenhed,« siger Pelle Emil Hebsgaard om sin karakter.

Korslagte arme

Hebsgaard er oprindelig fra Ikast og bor på Vesterbro med sin kæreste. Han er uddannet fra Det Danske Musicalakademi i Fredericia og oplevede – ligesom karakteren Hans/Jean de France, da han kom hjem til Danmark – modstand og korslagte arme:

»Ikast er en håndbold-by, og der skulle man ikke lige komme og prale med teater og musical,« griner Pelle Emil Hebsgaard, der nu har sin største fanskare i hjembyen.

Lige nu har den kun 27-årige skuespiller travlt med at spille op mod anerkendte og store skuespillere som blandt andre Ole Thestrup, Troels Malling og Jesper Asholt. Og så forsøger han at banke på døren til tv-stationer og filmselskaber for at få foden indenfor.

»Jeg elsker teater og musicals, men jeg drømmer også om en mere seriøs rolle i en tv-serie eller film,« siger Pelle Emil Hebsgaard.

Jean de France spiller på Folketeatret i Nørregade fra 30. januar. Instruktion: Frede Guldbrandsen. Billetter på folketeatret.dk.

————————————————————————————————————

3 fanske

ORD: Min kæreste er halvt franskmand, så vi siger tit bon nuit til hinanden.

MUSIK: Ben L´Oncle med sangen Lise – det er fed fransk soul.

MAD: Le Trois Cochons på Værnedamsvej og L’Education National i Pisserenden. Det er et superfedt fransk sted, og de er lidt arrogante og råber ad hinanden.

————————————————————————————————————–

Afslut sætningen …

Jeg har det bedst når …. jeg er færdig med forestillingen og får en iskold øl.

Jeg går aldrig … det kan jeg ikke sige, for jeg siger aldrig aldrig

Jeg bliver sur … når mennesker bliver uretfærdigt behandlet. Det pisser mig af.

I mit køleskab har jeg altid … mælk. Og kød. Jeg elsker kød.

Hvis jeg skulle bagtale mig selv … ville jeg sige: »hold nu op med at tro, du skal være så perfekt. Slap af!«