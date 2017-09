Opfinderi under den lange bro

OPFINDSOMT. Georg Gearløs kan godt pakke sammen. Værkstedsfællesskabet Underbroen, der ligger under Langebro er opfinderes slaraffenland. Næste weekend kan du selv prøve kræfter på festivalen Copenhagen Maker i Carlsberg Byen.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

CHRISTIANS BRYGGE: Lastbiler og biler dunker godt i loftet, men det vænner man sig til, siger vennerne af huset.

Vi er på Christian Brygge lige under Langebro, hvor værkstedsfællesskabet Underbroen har slået sig ned og huser arkitekter, designere, bygningskonstruktører og opfindere.

Her er alt, hvad man skal bruge af slibemaskiner, laserprintere og slibebænke. Et paradis for Georg Gearløse typer. En af dem er Morten Ydefeldt, der er industriel designer. Han arbejder for forskellige firmaer og nyder godt af fællesskabet med andre makere, som brugere af værkstedet hedder.

»Jeg er rigtig glad for det, for det giver et enormt netværk samtidig med, at man kan lave projekter sammen med andre,« siger Morten Ydefeldt, mens han koncentrere sig om en 3D-tegning, han skal bygge ud fra.

Giver fællesskab

Side om side sidder brugerne af værkstedet – eller lejerne – det koster 2000 kroner om måneden alt inklusive – og der er gang i de små Macbooks.

»Det er først og fremmest et fællesskab og her er jo alt hvad man har. De fleste små selvstændige har jo ikke lige plads til en stor laserprinter, og de er også dyrt, så det er smart at kunne være en del af fællesskabet og bruge faciliteterne,« siger kommunikationsansvarlig i Maker Space, Stina Odgaard Sabally.

Det nye sort

Hun tror, at værksteder som dette er det nye sort.

»Der er rigtigt meget for tiden med at skabe selv, og jeg tror, at det er en modvægt til brug- og smid-væk-kulturen. Der er meget bæredygtigt i selv at fremstille noget, og nogle af vores makere kan selv lave køkkener ud fra tegninger, så kan man kan købe et billigt køkken uden at gå i Ikea,« siger Stina Odgaard Sabally.

Lige nu arbejder Underbroen sammen med Dansk Design Center om at blive en del af Fab City, altså en by, der fremstiller ting selv. Det sker i samarbejde med andre storbyer i Europa.

TECHFESTIVAL

Fra 8.-10. september løber maker-festivalen Copenhagen Maker af stablen i Stødpudelageret, Carlsberg Byen. Festivalen er en del af af Techfestival, som rammer hele Vesterbro i starten af september.Under festivalen er der åbne workshops, hvor børn og voksne kan finde deres indre Geporg Gearløs frem.

Se mere og køb billettter copenhagenmaker.com