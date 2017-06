Ønsker ikke et nyt proletariat

Udenlandske hjemløse. Københavns overborgmester Frank Jensen (S) er glad for, at regeringen skærper straffen for betleri. Han mener dog, at der skal gøres mere fra statens side

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

HJEMLØSE: Debatten om udenlandske hjemløse i det københavnske gadebillede er blusset op igen. Flere steder i byen, blandt andet ved Trinitatis Kirke, har romaerne taget ophold.

Overborgmester Frank Jensen (S) understreger, at han ikke vil stigmatisere nogen befolkningsgruppe, når han ønsker, at udenlandske hjemløse skal ud af København.

»Jeg bryder mig ikke om den retorik, som jeg ser, at nogen har på Facebook. Men vi skal ikke have et nyt proletariat i København, det er ikke et værdigt liv at leve af at samle flasker,« siger han oven på en uge, hvor han foreslog, at den danske regering går i spidsen for at stramme EU-reglerne, så borgere fra andre lande skal have fast bopæl og arbejde for at opholde sig i Danmark.

Herefter bebudede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efterfølgende en stramning af straffen for »utryghedsskabende tiggeri«.

V: Straksrengøring

Det er sket, efter at antallet af hjemløse fra andre EU-lande, særligt fra Østeuropa, er steget kraftigt i København de senere år, blandt andet ved selvbestaltede lejre i grønne områder til utryghed for mange københavnere, blandt andet byens egne hjemløse.

»Jeg synes, det er godt, de har lyttet til os og de udfordringer, vi har med udenlandske gadesovere,« siger Frank Jensen, der dog ikke mener, at skærpelsen af straffen er det, som gør den store og afgørende forskel.

Han glæder sig over, at regeringen reagerer på problemet, som han mener, at regeringspartiet Venstre alt for længe har ignoreret, også sidst de var i regering.

Venstres spidskandidat i København Cecilia Lonning-Skovgaard mener til gengæld, at overborgmesteren dukker sig og overlader ansvaret til regeringen.

Hun erklærer sig enig i de stramninger, som regeringen vil gennemføre. Men hun mener også, at Københavns Kommune kan gøre noget mere selv.

»Selvfølgelig er det en opgave, som kan løses af mange, også regeringen og politiet, men som byens overborgmester skal man ikke dukke sig, men bør sætte sig for bordenden,« mener hun.

Men kommunen kan jo ikke ændre lovningen. Hvad er der mere at gøre?

»Kommunen kan indføre straksrengøring, når politiet har rømmet lejre – så det ikke for eksempel er kirkemedarbejdere ved Trinitatis Kirke, som skal vaccineres for leversygdomme – og så kan gadeplansmedarbejdere, for eksempel i nattelivet, blive bedre til at anmelde til politiet, hvis de oplever ubehagelige episoder,« siger hun.

Udlændinge tilbage

Frank Jensen mener til gengæld, at kommunen forlængst har sat sig i spidsen for indsatsen over for udenlandske hjemløse.

»Jeg tror ikke, at Cecilia Lonning-Skovgaard har sat sig ind i, hvor meget kommunen gør,« siger han og peger på det kommunale exit-program i samarbejde med sociale organisationer, hvor udenlandske hjemløse hjælpes til en bedre tilværelse i deres eget land.

Det hjælper ifølge kommunen mere end 100 hjemløse tilbage til egne lande årligt.

Her ser Frank Jensen gerne, at staten hjælper til med finansieringen, så det ikke kun er københavnske skatteborgere, der skal betale for det. Samtidig vil programmet kunne udvides med flere penge.

Når det gælder Cecilia Lonning-Skovgaards forslag om kommunal straksrengøring, understreger Frank Jensen, at kommunens folk allerede nu gør en stor indsats. Og de er vaccineret for leversygdomme, når de blandt andet skal fjerne afføring fra små og store lejre.

»Men jeg vil da gerne drøfte, om vi kan gøre mere, end vi allerede gør. Vi afsatte allerede otte millioner kroner ekstra til rengøring generelt ved budgettet,« siger han og er åben for at kigge på mere til de næste budgetforhandlinger til efteråret.