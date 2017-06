Nyt våben mod vanvidssejlads

PÅ VANDET: Københavns Politi intensiverer patruljer i havnen. Til brug for dette er der lejet en båd, som gør indsatsen mere fleksibel og i nogen grad uafhængig af assistance fra andre myndigheder. Båden blev præsenteret tirsdag ved Langebro.

» Den nye båd giver god mulighed for at patruljere i havnen når der er mest behov for det. Københavns Havn er et meget populært sted, og på en varm sommerdag er der mange mennesker i både af forskellige typer i havnen og kanalerne, og det fordrer flere patruljer, som den nye båd nu giver mulighed for,« lyder det fra politiet i en pressemeddelelse. cmo