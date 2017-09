Nu bliver det hele byens museum

FLYTTEDAG. Er du ked af at Københavns Museum flytter fra Vesterbro Torv, så glæd dig over de nye lokaler i Stormgade, hvor byens historie kan få albuerum til at folde sig ud. Og så kan man vaske skeletter.

af Anja Berth

abe@minby.dk

HISTORSK: Lige nu er hele Københavns historie pakket ned i magasiner og stor placeret et sted i Hedehusene. Snart bliver historien flyttet ind til byen, så det er klart til at rykke ind i de højtloftede sale i Stormgade 18, der fra september skal være det nye hjem for Københavns Museum.

»Nu får byen sit museum tilbage. Vi er da kede af at flytte fra Vesterbro, men det giver god mening at placere bymuseet her ved siden af de øvrige museer – det tiltrækker flere turister, og det giver god mening at byens museum ligger midt i byen,« siger museumschef Louise Jakobsen.

Vi var inviteret med på en rundvisning inden nøglerne blev givet til det nye museum.

Og apropos nøgler, så er porten til det kommende museum udsmykket med tre nøgler – et symbol fra den tidligere funktion, hvor ejendommen var Overformynderiet, der var en institution, der varetog umyndiges penge.

Bygningen blev fredet i 1980 og skal altså fra september være det nye naturlige stop, når man vil studere byens og sin egen historie.

I nabobygningen, Stormgade 20, åbner i morgen torsdag 31. august, Storm 20, der er Danmarks første ’Maker Space’ hvor børn og voksne kan gå på opdagelse i historien og arbejde med samtidskunst og design. Og så kan man få lov til at vaske skeletter.

Der er åbent hus i Københavns Museum torsdag 28. september fra 15 til 18.