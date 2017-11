Nikolaj Kirke fejrer 100 år – og du er velkommen

FEJRING. Nikolaj Kirke fejrer 100 år for genopførelsen lørdag 11. november, hvor du kan høre historien om kirken, der blev til kunsthal.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

NIKOLAJ PLADS: »This is not a church« står der på et skilt ud foran Nikolaj Kirke. Og skulle turister eller andre få den nærliggende opfattelse at det er en kirke, så bliver man overrasket over mødet med kunsthallen, der lige nu byder på udstilling af Oh Land og Eske Kath.

Lørdag 11. november klokken 11 kan du komme forbi til kage og bobler og høre historien om, hvordan Københavns tredjeældste kirke blev til en af byens centrale kunsthaller for samtidskunst.

Det er chef for Nikolaj Kirke, Andreas Brøgger, der byder velkommen, og så kommer både Københavns kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) samt kultur- og kirkeminister Mette Bock.

Den store brand i 1795 var hård ved København og Nikolaj Kirke – kun kirkens høje tårn fra 1591 overlevede flammerne. Efter branden ophørte Skt. Nikolajs som kirke, og ruinen blev revet ned. Frem voksede slagterboder på Nikolaj Plads, og byens brandvæsen indrettede sig i

Over 100 år skulle der gå, før kirkebygningen genopstod på privat initiativ af departementschef Peter Nicolai Rentzmann og hans søster Ida. Den nye bygning skulle stå som monument over Reformationen og fremover huse kulturelle formål. Den 11. november 1917 blev den nye kirkebygning indviet med deltagelse af HKH Christian X og øvrige medlemmer af kongefamilien.

Hør hele historien lørdag 11. november.