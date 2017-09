Nattelivsplan skal give dig roligere nætter

NY PLAN. Politikerne i København vedtog torsdag sidste uge nattelivsplanen, der skal gøre plads til liv i byen, men samtidig give nattero. Beboerformand i Nørre Kvarter mener ikke planen er god nok.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

NATTELIV: Beboerne i Nørre Kvarter eller mere prosaisk Pisserenden ved nok, hvad det drejer sig om, når man taler om natteliv og larmende restauranter. I årevis har de været plaget af råb og larm fra gaden og fra værtshuse og cafeér, der har haft åbent til ud på de små timer.

Nattelivsplanen har været undervejs i flere måneder og der er kommet flere hundrede høringssvar fra blandt andet lokaludvalg og beboerforeninger.

Torsdag sidste uge godkendte et flertal i Borgerrepræsentationen endelig planen.

Den nye reviderede nattelivsplan betyder blandt andet. at der er sat en stopper for 5-bevillinger i tæt beboede områder, samt at der er sat en strammere kurs i forhold til at restauranter og caféer skal overholde reglerne.

Mere skal end kan

Konservative er især glad for, at der i den endelig plan er kommet skærpede krav til overholdelse af gældende regler.

»Det er vigtigt for os, at det stadig er muligt at bo i byen og have et normalt liv. Byen skal ikke være ren festzone. Derfor støtter vi også initiativer med en festivalplads langt fra beboelse og at der gives 05 bevillinger i Kødbyen og andre steder uden beboelse,« siger Susanne Møller fra Konservative.

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) tror, at planen skal give bedre nattero, men efterlyser samtidig mere renhold:

»Med en bedre regulering, er jeg sikker på, at der stadig kan være plads til et godt byliv i København – også om natten. Men byen skal også være til at holde ud at se på for de morgenfriske. Derfor er det helt afgørende, at vi fra politisk side også afsætter flere penge til at gøre byen ren,« siger Morten Kabell.

Men ifølge formand for Nørre Kvarter Beboerforening, Søren Rud, forslår nattelivsplanen som en skrædder i helvede.

Planen rækker ikke

»Vi er ikke blevet mere fortrøstningsfulde for fremtiden. Planen er meget ukonkret, og alle på rådhuset ved jo allerede, at der er beboelse overalt i Indre By og de ved, at de fleste områder allerede nu er voldsomt belastede, så hvad venter de på?? Før vi ser konkrete tiltag og afvisninger af nye bevillinger og afvisninger af, at nat-bevillinger kan videregives ved salg, så er der jo ikke noget, der bliver forbedret. I bedste fald bliver det ikke værre,« siger Søren Rud.

I den nye nattelivsplan skal lokaludvalgene udpege en repræsentant som observatør i Bevillingsnævnet. Men ifølge Søren Rud burde det være en repræsentant fra Københavns Beboernetværk.

»Lokaludvalgene har slet ikke det samme detaljekendskab til nattelivet, som vi der bor midt i det,« siger Søren Rud.

Overborgmester Frank Jensen (S) er glad for den nye nattelivsplan.

»Vi har sikret en større håndhævelse af larm og ansat flere tyssevagter, der skal sikre nattero,« siger overborgmesteren.