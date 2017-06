Næsager er spidskandidat for Konservative

KOMMUNALVALG: De Konservative i København har valgt spidskandidat og dermed borgmesterkandidat til kommunalvalget til november næste år. Den Konservative Vælgerforening besluttede på et opstillingsmøde at opstille partiets gruppeformand på rådhuset, Jakob Næsager, som spidskandidat for den konservative liste ved kommunalvalget 21. november 2017.

Jakob Næsager, 42, er i dag formand for den konservative gruppe på Københavns Rådhus og medlem af Økonomiudvalget.

»Der var fuld opbakning til, at Jakob Næsager skal være vores bud på en borgmester ved valget næste år. Jakob Næsager står for en solid og driftssikker indsats på Københavns Rådhus,« siger formanden for den konservative vælgerforening i København, Andreas Boisen i en pressemeddelelse. cmo