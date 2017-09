Naboer bekymrede over højhus

BYGGERI. Den nuværende parkeringplads på hjørnet af Ny Østergade og Store Regnegade forsvinder til fordel for et nyt højt byggeri med boliger og erhverv. Det er naboerne ikke begejstrede for, fortalte de til debatmøde om byggeriet.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

NY ØSTERGADE: Beboerne i Ny Østergade har i årevis haft fri udsigt fra deres lejligheder. Men i fremtiden kan de se direkte ind i et højt hus i fem etager. Den nuværende parkeringsplads på hjørnet af Ny Østergade og Store Regnegade kan blive adresse for et nyt byggeri med boliger og erhverv.

Det er bygherren Morten Boll fra firmaet Boll+, der vil opføre det nye byggeri på den tomme grund, der nu fungerer som en af områdets få parkeringspladser. Det fortalte han tirsdag sidste uge, hvor Indre By Lokaludvalg havde rullet debatvognen ud, så beboerne kunne se det nye projekt.

Men en del af naboerne var ikke begejstrede for udsigten til byggeriet:

»Jeg har boet her i 25 år, og jeg har skiftende vagter, så selv om I siger, at I vil tage hensyn til os beboere, kan det ikke undgås at larme, mens I bygger,« sagde Tine Vind.

Hendes søster, Ditte Vind, bor også i Ny Østergade og frygter, at der kommer meget larm fra det nye hus.

»Jeg er bekymret for larmen fra tagterrassen, og det synes jeg virkelig de skulle overveje. Og så skal bygherren tænke på, at vi også mister parkeringspladser, så det kunne måske tænkes ind i det nye projekt,« sagde Ditte Vind.

Mister lys i lejligheden

Begge kvinder er klar over, at det blot er heldigt, at der i årevis ikke har været bolig lige dér, men de frygter dog, at lyse forsvinder fra lejligheden.

»Hvis det kommer helt op til fem etager, som det er foreslået, så mister vi en del lys i lejligheden, og det er jeg ret ked af,« sagde Ditte Vind, mens Tine Vind frygter støjen.

»Der er rimeligt med larm herinde, så nu får vi endnu mere, og jeg forstår ikke, at det er nødvendigt at have en tagterrasse, for så vil der uden tvivl komme larm udefra,« sagde Tine Vind.

Det var Indre By Lokaludvalg, der havde taget initiativ til debatmødet, hvor modellen for det kommende byggeri på i alt 3.400 kvadratmeter blev fremlagt. Der er byggetilladelse på grunden, og forslaget har været i høring på Indre By Lokaludvalgs hjemmeside.

Byg i byens stil

Nogle af bekymringerne går på, at det nye byggeri ikke vil passe til omgivelserne:

»Byg i stil med de gamle huse, der omgiver grunden. Tiden løber hurtigt fra et modernistisk nybyggeri i glas, stål eller beton, der gerne vil være originalt. Den slags har vi set masser af gange. Prøv at tænke nyt: byg i stedets ånd i stedet for i tidens ånd. Byg flere små huse, i stedet for ét stort. Lad vinduerne stå op. Sæt døre i alle huse. Vis hensyn til omgivelserne. Det drejer sig om Middelalderbyen,« skrev Jep Loft i et høringssvar.

Han var også til stede under debatmødet, hvor han gentog sin bøn for byggeriet.

»Vi er nødt til at passe på Middelalderbyen,« sagde Jep Loft.

En anden beboer, Thomas Marker fra Ny Østergade, glædede sig dog til byggeriet:

»Jeg synes, at det lyder godt – men de skal bare tænke p-pladser ind – forleden kørte jeg rundt en halv time for at parkere;« sagde Thomas Marker.

Grunden har været ubebygget siden 60erne og ind til nu været brugt til p-plads.

Lokalplansforslaget, der skal tillade byggeriet, har været i intern høring, skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget 4. december.

Derefter kommer lokalplanen i offentlig høring frem til februar og først i juni 2018 vil den endelig bekendtgørelse være færdig.