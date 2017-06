Når man pludselig laver en af verdens bedste burgere

Hæder. Gasoline Grill blev i sidste uge udråbt til at lave en af verdens allerbedste burgere – og siden har interessen og efterspørgslen været ¿helt sindssyg¿.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

FAST FOOD: Det er ærligt talt et jammerligt vejr mandag eftermiddag. Støvregnen er kun lige akkurat ikke slud, og den i forvejen korte dag er både grå og klam. Alligevel står en hob af mennesker i kø langt ud af Gasoline Grill på Landgreven 10, og indenfor er tre fortravlede burgerkokke i hektisk aktivitet for at holde trit med den ukarakteristiske frokostmyldretid.

»Nej! Sådan ser her normalt ikke ud en mandag eftermiddag i januar…. Det er helt sindssygt,« smiler manden bag Gasoline Grill, Klaus Wittrup, skævt, mens han kigger på køen af stadigt mere våde mennesker.

De står alle i kø til at smage, hvad der i hvert fald ifølge det store amerikanske medie Bloomberg, er en af verdens 27 bedste burgere. Bloomberg havde bedt tre ’burger-guruer’ om at udpege klodens bedste burgere, og de nåede hele vejen rundt – fra Brooklyn til Bali – og til Klaus Wittrup og co.s store overraskelse – også til København, hvor Gasoline Grill lige pludselig var i eksklusivt selskab i en artikel, som i hvert fald i Danmark har været vidt omkring, siden den blev lagt på i sidste uge.

»Det var en kunde, som ringede. Jeg tror, han er børsmægler, så han læser Bloomberg, og lige siden har det været helt vildt,« siger Klaus Wittrup, som i lørdags inviterede personalet til en ekstra festlig personalefest.

Gasoline Grill åbnede i april sidste år, og siden hen har burgerbaren (som har åbent hver dag fra 11 til udsolgt) nærmest kun haft medvind i den gamle benzintank..

»Udgangspunktet var jo bare, lige som alle andre, at lave en sindssygt god burger. Jeg savnede at have en rigtig god burger, og så har jeg egentlig aldrig drømt at have en burgerbar, så jeg selv kunne lave den,« siger Klaus Wittrup, som er uddannet økonom, men har skabt sig en karriere inden for mad hos blandt andet Meyer og Aarstiderne.

Og burgeren ER god, har han fået i hvert fald Bloombergs (og for øvrigt også en masse almindelig kedelig dansk ros) for, og Klaus Wittrup og hans partnere overvejer nu, i kølvandet på den megen succes, at udvide imperiet med endnu en burgerbar.

Så kan det også være, at det bliver noget nemmere at komme til at smage herlighederne, for til orientering kunne Gasoline Grill melde udsolgt allerede klokken 15.