Mysteriet om portrættet

Ansigter. Portrætter forfører og manipulerer. Det gør de på din Facebook-side, og det gjorde de for 500 år siden. Nu løfter seks museer sløret for portrættets mysterier i en ny kavalkade, der begynder 15. juni.

Af Julie Stougaard

js@minby.dk

Kunst: Den måde Michael Laudrup bevæger sig på, når Jørgen Leth filmer hans finter i slowmotion. Den tvetydige grimasse, borgerfruen Madame Smith sender dig fra sit guldalderhjem, eller de mange barokke roller, Christian 4. optræder i.

Det er noget af det, du kan opleve, når museumskvarteret Parkmuseerne tager dig med på en rejse rundt i portrættets historie med kavalkaden ’Ansigt til ansigt – Alle tiders portrætter’, der begynder 15. juni og varer året ud.

Portrætter er interessante, fordi vi på den ene side kommer meget tæt på, men på den anden side har svært ved at regne ud, hvilket menneske der egentlig gemmer sig bag den elegante finte, den tvetydige grimasse eller de mange roller. Og ofte har kunstneren, bestilleren eller personen på portrættet en bagtanke med det.

Det er en af gåderne i kavalkadens omfattende program af foredrag, udstillinger og arrangementer om og med portrætter på tværs af kunst, film og naturvidenskab.

Filmserie på programmet

Parkmuseerne ligger omkring Kongens Have i København og består af de seks kulturattraktioner SMK – Statens Museum for Kunst, Rosenborg, Cinemateket, Statens Naturhistoriske Musem, Davids Samling og Den Hirschsprungske Samling, og det er disse steder, du kan opleve kavalkaden om portrættets mysterie.

Du kan for eksempel opleve kavalkaden i et intenst koncentrat, når Geologisk Museum danner rammen om tre foredragsaftener, hvor Parkmuseernes eksperter duellerer to og to med hvert deres faglige syn på portrætter: øst møder vest, kunst møder naturvidenskab og film møder kulturhistorie.

I juni og resten af sommeren er der blandt andet tre udstillinger og en filmserie på programmet, så der er masser af muligheder for at studere portrættets mysterier. Du kan finde det fulde program over kavalkaden på www.parkmuseerne.dk/ansigt-til-ansigt.