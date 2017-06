Musikteater siger farvel til Kronprinsensgade

SLUT. Københavns Musikteater forlader lokalerne i Kronprinsensgade næste år. I stedet bliver man et projektteater, der skal spille over hele København.

Af Christian M. Olsen

KULTUR: Næste forår er det slut med Københavns Musikteater i Kronprinsensgade. I stedet for at bruge penge på en dyr husleje, skal kronerne bruges på at lave teater.

Teatrets økonomi er bundet op på driftsstøtte fra Kunstrådets Musikdramatisk Pulje, der næste år er beskåret med to millioner kroner. Derfor har det været nødvendigt spare – og tænke nyt.

»Vi er et projektstøttet teater, og alle de musikdramatiske udvalg, vi har samarbejdet med, har påpeget, at vores husleje er for høj. Det har vi også selv været trætte af, fordi det betyder, at en meget stor del af vores midler er bundet i mursten og ikke til kunst,« siger Københavns Musikteaters teaterchefer Anne Rasmussen og Allan Klie i en pressemeddelelse.

Den nye vision, der både giver flere penge til kunsten og breder den ud over hele København, er et naturligt skridt for Københavns Musikteater. Teatret har løbende haft fokus på at bringe teatret ud i byen.

Københavns Musikteater vil fremover både producere deres egne forestillinger og være producenter for andre musikdramatiske projekter nu blot med hele København som scenerum.

»Vi er vokset som teater, har fået mere erfaring, og det afspejler sig i vores repertoire og det fokus, vi hele tiden har på publikum. Det har været en fantastisk rejse, og nu glæder vi os til at sige pænt farvel til Kronprinsensgade, før vi tager fat på at være hele Københavns Musikteater i nye rammer,« lyder det fra Anne Rasmussen og Allan Klie.